Siciliano ucciso in Germania, il 57enne Pino Sambito accoltellato nel suo bar: si indaga

Un 57enne emigrato in Germania, Pino Sambito, sarebbe stato ucciso all'interno del suo bar. In corso le indagini.

Un 57enne originario di Palma di Montechiaro (Agrigento), Pino Sambito, sarebbe stato ucciso a coltellate mentre si trovava nel suo bar di Ludwigshafen am Rhein, in Germania.

La ricostruzione dell’assassinino

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il delitto potrebbe essere stato commesso da un soggetto partito direttamente dalla Sicilia per aggredire mortalmente il titolare dell’attività.

Alla luce dell’uccisione, in base alle ipotesi degli inquirenti, potrebbe esservi un regolamento di conti per motivazioni ancora non chiare. Sono attualmente in corso le indagini per riuscire a risalire all’identità dell’assassino.

L’aggressore avrebbe colpito Pino Sambito alla gola con un fendente che si sarebbe rivelato fatale. A nulla, infatti, sarebbe servito il soccorso dei sanitari.

Una persona ricercata

La polizia tedesca ha aperto un’inchiesta e sarebbe in corso anche la visione dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza dell’attività per chiarire gli aspetti ancora oscuri del delitto. A quanto pare, nei pressi del bar sarebbe stato segnalato un giovane sospetto che sarebbe attualmente ricercato.

