Opportunità di lavoro con Save The Children, ecco come candidarsi

È possibile unirsi al team nella missione di aiutare i bambini di tutto il mondo

Save The Children offre la possibilità di avere un lavoro e fare la differenza nella vita dei bambini, dando così delle importanti opportunità per tutti coloro che vogliono avviare una carriera nel settore umanitario. Sono diverse le posizioni disponibili con cui è possibile unirsi al team nella missione di aiutare i bambini in tutto il mondo.

Save The Children, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze, si solito i profili maggiormente ricercati da Save The Children sono i seguenti:

Esperti dell’infanzia: Professionisti con esperienza nell’ambito dell’infanzia, dell’educazione dei bambini, della salute e del benessere dei bambini.

Specialisti in sviluppo e programmazione: Professionisti con competenze nella pianificazione, implementazione e monitoraggio di programmi di sviluppo, in settori come l’educazione, la protezione, la salute, la nutrizione e lo sviluppo comunitario.

Specialisti della salute: Professionisti sanitari, tra cui medici, infermieri, operatori sanitari e specialisti della salute pubblica, con esperienza nell’assistenza sanitaria primaria, nella salute materno-infantile, nell’HIV/AIDS e in altre aree correlate.

Operatori umanitari: Esperti in risposta umanitaria, gestione delle emergenze, logistica, sicurezza e coordinamento delle operazioni sul campo.

Esperti in gestione e amministrazione: Professionisti con competenze nelle risorse umane, nella gestione finanziaria, nella logistica, nell’amministrazione e in altre funzioni di supporto.

Specialisti in protezione dei diritti: Esperti nel campo della protezione dei diritti dei bambini, inclusi avvocati per l’infanzia, assistenti sociali, consulenti legali e operatori di protezione.

Specialisti in comunicazione e advocacy: Professionisti della comunicazione, delle relazioni pubbliche, del marketing e dell’advocacy, con competenze nella sensibilizzazione, nella gestione delle relazioni con i media e nella promozione dei diritti dei bambini.

Save The Children, i requisiti per lavorare

Competenze e esperienza: È richiesta una combinazione di competenze e esperienza rilevanti per il ruolo. Ad esempio, potrebbe essere richiesta esperienza di lavoro nel settore dell’infanzia, nell’assistenza umanitaria, nello sviluppo internazionale, nella protezione dei diritti dei bambini, nella salute o in altri settori correlati. La specificità delle competenze varierà in base al ruolo e alle responsabilità.

Formazione ed educazione: A seconda del ruolo, potrebbe essere richiesta una determinata formazione o laurea in un campo pertinente. Ad esempio, potrebbe essere richiesta una laurea in scienze sociali, pedagogia, sviluppo internazionale, salute pubblica o una disciplina correlata.

Conoscenze linguistiche: A seconda della posizione e delle sedi di lavoro, potrebbe essere richiesta una conoscenza fluente di una o più lingue specifiche, come l’inglese o altre lingue locali.

Abilità tecniche: Possono essere richieste abilità tecniche specifiche in base al ruolo, come l’uso di strumenti informatici, la gestione di progetti, l’elaborazione dei dati, la pianificazione e l’analisi.

Capacità di adattamento e lavoro di squadra: Lavorare in Save The Children richiede una forte capacità di adattamento a situazioni mutevoli e complesse. La capacità di lavorare in team e di collaborare con persone provenienti da diverse culture e background è altamente apprezzata.

Save The Children, come inoltrare la candidatura

È possibile trovare tutte le posizioni aperte e candidarsi visitando la pagina dedicata alle offerte di lavoro attive – “Save The Children Lavora con noi”. Lì sono presenti tutte le informazioni necessarie e le modalità di invio del curriculum vitae.

