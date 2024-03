Scampagnate di Pasqua e Pasquetta, a Palermo ci sono divieti per i fuochi: l’ordinanza

Importanti provvedimenti dal Comune per evitare di danneggiare l'ambiente e - in particolare - la Riserva Monte Pellegrino in occasione delle prossime festività.

Divieti in occasione delle festività di Pasqua, Pasquetta, Festa della Liberazione e Festa del Lavoro (31 marzo, 1 e 25 aprile e 1 maggio) di accendere fuochi e fornelli in alcune aree di Palermo, dove il rischio incendi è alto. Lo stabilisce un’ordinanza – la n° 55 del 28 marzo 2024 del sindaco Roberto Lagalla.

Ecco il contenuto dell’ordinanza e le aree sottoposte al divieto. Un provvedimento per evitare che l’emergenza incendi, che perfino nella stagione autunnale ha causato non pochi disagi (e perfino vittime e danni ingenti), trasformi i momenti gioiosi delle feste e dei ponti nell’ennesimo dramma ambientale.

I divieti per Pasqua e Pasquetta a Palermo

Nell’ordinanza pubblicata sul sito del Comune di Palermo si legge: “Ѐ fatto divieto, nelle giornate della Festività di Pasqua, 31 marzo, di Pasquetta, 1 aprile, della Festa della Liberazione, 25 aprile, e della Festa del Lavoro, 1 maggio, del corrente anno 2024, di accendere fuochi e di fare uso di fornelli in tutto il territorio del Monte Pellegrino e del Parco della Favorita, che costituiscono la Riserva Naturale Orientata Monte Pellegrino”.

Il comune di Palermo aggiunge che “La Polizia Municipale è incaricata di vigilare sull’esecuzione del presente provvedimento”.

L’ordinanza è stata trasmessa alla Prefettura di Palermo, alla Questura di Palermo, al comando provinciale dell’Arma dei carabinieri, al comando provinciale della Guardia di Finanza, al comando di polizia municipale e all’ente gestore della Riserva Naturale Orientata Monte Pellegrino – Associazione Rangers d’Italia.

Immagine di repertorio