Oroscopo del giorno di domenica 12 febbraio 2023: ecco i segni fortunati secondo le previsioni

Oroscopo di oggi, domenica 12 febbraio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 12 febbraio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Tuttoxme.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Mettete in moto la vostra furbizia e vedrete che alla fine della fiera sarete molto soddisfatti di voi stessi. Inaspettatamente troverete una sorpresa che vi permetterà di pensare all’immediato futuro in un modo più positivo.

Toro

Il fatto che sia una persona affascinante ad invitarvi, non vuol dire che dobbiate andare per forza. Prima di impanicarvi davanti ad un progetto che vi sembra troppo grande per voi, verificate se c’è qualcuno della vostra cerchia in grado di aiutarvi a portarlo a termine.

Gemelli

Il vostro fascino andrà aumentando giorno per giorno. Momenti di grande serenità in amore per le nate nella prima decade.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La vostra popolarità è in rapida ascesa in questo momento, a parte qualche inceppamento passeggero. Belle novità in amore per le nate alla fine del segno.

Leone

Avrete da ridire su molti atteggiamenti sia di amici che di parenti che del partner. La gelosia è un’arma molto potente che a volte funziona parecchio bene. Quindi se il vostro problema è solo quello di sentirvi trascurati cercate di trovare altrove un po’ di appagamento.

Vergine

Non dovete trascurare troppo il partner, altrimenti potrebbe non premiarvi più con tante coccole quando ne avrete bisogno. Per una volta fate in modo di non dover essere voi a soddisfare i capricci degli altri.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Tante nuove attenzioni riaccenderanno in voi la passione e un po’ di romanticismo. Tutto finalmente comincia ad avere un senso e quello che in passato vi faceva soffrire adesso è a vostra disposizione per essere archiviato.

Scorpione

In amore non sarete al massimo: regalatevi una bella vacanza in tutta tranquillità. Nella giornata odierna non fate troppo i saccenti con le persone che hanno più esperienza di voi e che cercano solo di insegnarvi qualcosa.

Sagittario

Non saprete bene come reagire a certi commenti poiché avrete paura di svelare i vostri veri sentimenti e questo potrebbe aggravare la vostra già delicata situazione emotiva. Solo perché una persona si mostrerà disponibile nei vostri confronti questo non vorrà dire che essa sia a vostro servizio sempre.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 12 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Cercate di non spendere troppo in vacanze o per qualcosa di voluttuario. Nonostante abbiate le possibilità economiche, ciò che vi manca è il tempo materiale per giovarvi delle meraviglie che il mondo ci offre.

Acquario

Potrete esercitare il vostro fascino praticamente in ogni occasione. Ottima la sfera sentimentale che si presenta ricca di serenità e di occasioni di incontro.

Pesci

Oggi non potete respingere l’adulazione altrui, infatti ve la siete davvero meritata. Ottime novità anche in amore, soprattutto per i single.