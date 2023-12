Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 17 dicembre 2023

Oroscopo di oggi, domenica 17 dicembre 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo oggi, 17 dicembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Si prevedono facili e improvvisi innamoramenti per chi ama gli amori passionali; belle armonie, invece, nella vita di coppia. Avrete tante idee originali per ravvivare il rapporto di coppia: sperimenterete nuovi modi di amare il vostro partner che riuscirete a stupire e a rendervi unici ai suoi occhi Non male neppure i programmi serali e i rapporti con gli amici. Continuate così!

Toro

La Luna in Acquario fa naufragare il buonumore e le speranze rivolte a questa giornata; provate a pensare in positivo e qualcosa di buono succederà. Nel mirino degli astri c’è il vostro rapporto affettivo: siete molto esigenti, avidi di dimostrazioni d’amore e di continue rassicurazioni da parte del partner. Fate un bell’esame di coscienza e rivedete il vostro comportamento!

Gemelli

Questo giorno sarà aperto a tutte le possibilità e non vi porterà certo momenti di noia, anzi. Il cielo è così variegato e movimentato che anche gli eventi e gli umori saranno diversificati al massimo e ci sarà spazio un po’ per tutto! Intanto vi sentirete attivi e creativi, con una gran voglia di rinnovare le cose attorno a voi. Molto bene l’amore. Viaggi, spostamenti per molti.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Con la Luna in Acquario, siete dei veri assi a far quadrare i conti. E sarete ancora più bravi a fare in modo che ogni situazione viri a vostro vantaggio! E’ arrivato il momento di fare mente locale, pensare a quali progetti portare avanti: ci sarà la possibilità di costruire qualche cosa di nuovo e di importante, se accetterete di buon grado qualche responsabilità in più.

Leone

L’insofferenza e la scarsa diplomazia, alimentate dalla Luna in Acquario, rischiano di rovinare alcune situazioni favorevoli: piccole, ma ripetute situazioni di malumore, vi metteranno a disagio soprattutto nei rapporti sociali. In amore, sentite fortissimo l’impulso ad andare contro le regole o di inventarne di nuove per cambiare scenario nella vostra vita sentimentale.

Vergine

La prerogativa del momento continua ad essere la vostra efficienza: tutto ciò in cui v’impegnate risulta altamente produttivo. Le cose stanno cambiando intorno a voi, ma non siete certo i tipi che si fanno cogliere impreparati. Sul lavoro, non è nel vostro stile affrettare le cose. Mettete a punto una strategia per ottenere il massimo con il minor dispendio di energie.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Vi sentite bene e in perfetta armonia con l’ambiente che vi circonda. Questo giorno porta, infatti, sicurezza, stabilità negli affetti e nelle relazioni d’amore: saranno le piccole cose di tutti i giorni a scaldarvi il cuore e a riempirvi l’animo di soddisfazione! Divertitevi pure col partner e con gli amici, senza però trascurare la dieta, la salute e una regolare attività sportiva.

Scorpione

Giornata attraversata da influssi che non si adattano alla vostra natura: con la Luna contraria, vi sentite più irritabili e meno tolleranti. La cosa più saggia è evitare le situazioni conflittuali, sia al lavoro, sia in famiglia o con gli amici. In amore, non ha senso nascondere i problemi aspettando che siano troppo grandi per poterli risolvere. Parlatene e cercate in due la soluzione.

Sagittario

Facendo tesoro delle esperienze passate, al lavoro non vi farete cogliere impreparati, neanche di fronte alle più impensate richieste. In una questione privata, avrete più tempo a disposizione per riflettere e prendere sagge decisioni. La vita sociale è più che appagante, ma rischiate di mettere da parte chi vi ama, anziché cercare di coinvolgerlo nei vostri interessi.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 17 dicembre da Capricorno a Pesci

Capricorno

Non è un giorno esaltante, va detto subito, ma neppure deprimente: un atteggiamento conciliante e un po’ di spirito di adattamento vi garantiranno la tranquillità e le buone relazioni con parenti, amici e colleghi di lavoro. La Luna suggerisce di vivacizzare il rapporto di coppia un po’ spento con il dialogo, l’humour e l’ottimismo. Sostanziosi guadagni per molti di voi.

Acquario

Secondo le stelle, la scena è tutta per voi, oltre ad essere allegri, amate e vi sentite amati, al punto che vorreste mettervi a saltare per la gioia. La ritrovata serenità interiore trasparirà anche nei rapporti familiari. Se si tratta di lavoro, esponete in modo personale le vostre proposte: al di là del contenuto, ciò che impressionerà favorevolmente sarà la vostra convinzione.

Pesci

La Luna odierna porta momenti di stanchezza e una nota di irritabilità, una lieve insofferenza nei confronti della famiglia e di chi vi vive accanto. E’ il caso di sacrificare un’uscita serale con gli amici e un po’ del vostro tempo libero in onore del partner e dei familiari, stanchi della vostra continua latitanza. È anche il caso di dedicare un po’ di tempo al benessere fisico.