Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 19 novembre 2023

Oroscopo di oggi, domenica 19 novembre 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, domenica 19 novembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 19 novembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Con la Luna in Acquario sono favoriti i rapporti interpersonali, gli amici sono fonte di allegria, sostegno e utili consigli. Giorno speciale per le faccende amorose: le ore trascorse con il partner saranno sempre tra i ricordi più belli. Anche sul lavoro è il momento di uscire dall’isolamento e collaborare; sinergie, partnership e alleanze in affari possono dare belle soddisfazioni.

Toro

Sole, Luna e Marte contrari riportano a galla ricordi dolorosi: in questo momento il passato diventa una zavorra più che una risorsa. Mettete al bando la malinconia, le insicurezze e preparatevi a conoscere facce e luoghi nuovi! Forse ci sono troppi nodi irrisolti nel rapporto di coppia e gli astri vi invitano ad affrontarli e risolverli una volta per sempre. Agite con prudenza.

Gemelli

Con La Luna in Gemelli, la vita vi sorride sfacciatamente. Grande privilegiato è il cuore, aperto a emozioni dolcissime e suggestioni indimenticabili: un incontro seducente vi offre l’occasione per una piacevole avventura. Sul lavoro potrete portare a termine con efficienza gli impegni assunti, non rimandate l’avvio di un progetto per timore di non esserne all’altezza.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Denaro e affari sono il fiore all’occhiello di oggi, un fiuto imbattibile consentirà a molti di voi di centrare qualche colpo. Buon senso e concretezza, in effetti, daranno i risultati sperati! Malgrado gli imprevisti e le responsabilità familiari, avete una gran voglia d’amore: non mancheranno le occasioni per soddisfare il vostro piacere. Serenità, finalmente, nella vita di coppia.

Leone

Riflettori puntati sul settore sentimentale: sentite serpeggiare dentro di voi una sorta di insofferenza per tutto ciò che è scontato e avete l’esigenza di rinnovare le situazioni affettive, soprattutto se avete una vita di coppia adagiata sulla consuetudine di un lungo legame. Mantenete alta la concentrazione nel lavoro. Guidate con prudenza e rispettate il codice della strada.

Vergine

Le stelle si allineano per regalarvi un giorno tranquillo. In campo professionale gli astri promettono belle soddisfazioni, ma vi chiedono anche un serio impegno: è il momento di consolidare la vostra posizione portando a termine i lavori in corso. L’amore vi sorride e anche il campo finanziario è illuminato dalle stelle. Buon giorno per occuparvi del vostro fisico.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Il meteo della giornata preannuncia cielo sereno in compagnia della Luna in Acquario, che dà il via libera a una quantità d’iniziative interessanti. Riunioni tra amici, sport, cinema, letture. Mente serena e cuore in fermento, pieno d’aspettative. Ottime notizie dal fronte professionale: per molti di voi si prevedono strepitose occasioni di guadagno, gratificazioni, doni importanti.

Scorpione

Una lieve instabilità emotiva rende grigia la giornata; l’introversione favorisce l’autoanalisi, ideale per mettere a tacere paure e timori. Non disdegnate l’appoggio di un amico fidato: parlare, confidarvi con lui non può farvi che bene! Non avete la forma ottimale, quindi non forzate con lo sport e i ritmi lavorativi; coltivate l’espressione artistica, dedicatevi a hobby creativi.

Sagittario

Le stelle danno una mano a trasformare le attività autonome e le rendono più redditizie rispetto al passato. Incontri che lasciano il segno. Lo stress e la fatica hanno insidiato la vostra tranquillità? Dedicate un po’ di tempo e di cure a voi stessi. Ci sono ottime possibilità che una storia nata per gioco diventi qualcosa di più. Non tergiversate troppo o fra breve sarà troppo tardi.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 19 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Potrete risolvere, con un po’ di buona volontà, una questione in campo lavorativo oppure riprendere le fila di una trattativa d’affari inizialmente poco chiara e convincente. La serata vi catapulterà in un’atmosfera molto romantica, quasi da fiaba, che il partner non potrà che condividere. Fate tesoro dell’esperienza acquisita e usatela più spesso. Molte novità nelle relazioni sociali.

Acquario

La Luna nel vostro segno vi regala fantasia, estro, intuito e creatività. Doti bellissime, che potete sfruttare anche in ambito professionale. Ma restate con i piedi per terra. Dal punto di vista sentimentale, sapete bene che, in fondo, non ci vuole poi la Luna nel pozzo per farvi sentire sereni, felici e appagati: vi basta sapere che la persona amata c’è, è presente nella vostra vita.

Pesci

Progetti che non decollano e vicende familiari vi agitano, ma non scambiate un sasso per una montagna: giovedì tutto, o quasi tutto si appianerà. Affrontati con la dovuta calma, i problemi si risolvono senza lasciare traccia, a parte quel sottile malumore. Nel lavoro riuscite comunque a dare il meglio; non lasciatevi fuorviare dall’umore e procedete speditissimi per la vostra strada.