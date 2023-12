Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 18 dicembre 2023

Oroscopo di oggi, lunedì 18 dicembre 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, lunedì 18 dicembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 18 dicembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Tenervi fermi? Impossibile, con Sole, Luna e Marte dalla vostra parte. Sarete un vulcano, un terremoto; i vostri orizzonti diventeranno cosmici e i progetti non saranno da meno. Dal punto di vista lavorativo potrete compiere consistenti passi in avanti grazie alla vostra abilità. Venere in Scorpione incendierà l’alcova e la sfera affettiva della stragrande maggioranza di voi.

Toro

Che dire? Sono giornate un po’ complicate, vi fanno vedere tutto nero. Non lasciatevi abbattere dalle difficoltà, recuperate la vostra innata serenità. Soprattutto nel lavoro, tenete in maggior conto le opinioni altrui: qualche volta possono essere migliori delle vostre. Se siete in coppia, armatevi di pazienza, almeno fino all’ora di cena. Il partner sarà più scontroso del solito.

Gemelli

La Luna tifa per voi. Vi sentite, infatti, carichi di energia e di entusiasmo: nulla vi spaventa e nulla sembra al di sotto delle vostre possibilità. Attenzione però a non strafare! Se si tratta di lavoro, seguite senza esitare il vostro fiuto; saprà guidarvi infallibilmente verso le soluzioni più opportune. Programmi sfiziosi per la serata, ma anche viaggi e spostamenti.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

I pianeti vi rendono particolarmente intuitivi e strateghi. Sarete degli ottimi giocatori di scacchi: non darete a vedere agli avversari quali sono i vostri obiettivi, ma al momento giusto muoverete le vostre pedine e darete scacco matto! Bella l’atmosfera affettiva, con tanta dolcezza. Anche le situazioni più ingarbugliate si risolveranno e potrete dedicarvi a quelle più soddisfacenti.

Leone

Venere e Luna guardano da altre parti… In questo giorno lasciate perdere i progetti più ambiziosi, meglio accontentarsi di quello che avete, di quello che passa il convento. Domani sarà un altro giorno! Dedicare troppo tempo al lavoro fa rima con trascurare il partner. Se ci tenete alla relazione, sorprendete il partner con una sorpresa inaspettata. Modificate alcune abitudini.

Vergine

L’ideale sarebbe risolvere le questioni stagnanti, anche se richiedono tempo e calma, in qualche caso, decisioni anche drastiche. Attenti a non mostrarvi troppo distaccati in un rapporto affettivo che vi interessa: pur essendo un’ottima strategia per farsi desiderare di più, potrebbe sortire oggi l’effetto contrario. Non prendete sottogamba un lieve malessere fisico.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Vi riuscirà facile imporvi, conquistare posizioni di prestigio, mettervi in vista, riorganizzare il vostro lavoro, affrontare e risolvere questioni anche difficili. Un po’ di palestra non potrà che farvi bene, dal momento che permette di socializzare e stabilire relazioni interpersonali, interessanti e piacevoli. L’amore sarà come una favola capace di trascinarvi un paese meraviglioso.

Scorpione

Umore a corrente alternata per tutto il giorno. I colleghi vi staranno alla larga, ma cercate di conservare qualche parola gentile per il partner. Momenti di riflessione e di analisi critica si alterneranno ad altri di euforia, l’importante non è essere precipitosi nelle scelte. Tenete sotto controllo i valori della pressione, non lamentatevi troppo per un’inevitabile stanchezza.

Sagittario

Avrete finalmente la possibilità di far valere le vostre ragioni un po’ in ogni settore dell’esistenza. Se siete stati vittime di qualche sopruso, adesso potete ottenere giustizia. Se fino a ieri non avete potuto dimostrare una vostra idea, adesso avrete in mano le carte buone per farlo e sgominare i vostri avversari. Buon momento per accettare inviti o farne, per vedere gente.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 18 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

In questo momento è consigliabile concentrare l’attenzione sul denaro, sugli affari, sulle cose pratiche, che non sulla vita sentimentale. Le configurazioni astrali odierne segnalano infatti eccellenti opportunità che bisogna saper sfruttare in fretta, con tempismo e riflessi rapidi. Non si tratta di opportunità di poco conto, per cui vale la pena di dedicare loro grande attenzione.

Acquario

La Luna sestile al Sole vi rende più combattivi e determinati del solito. Un invito a nozze per voi…dal momento che vi piace correre dei rischi e lanciarvi dal paracadute. Tranquillizzare i vostri amici e i familiari, in questi momenti di euforia, è d’obbligo! Le vostre ambizioni troveranno conferma in una splendida opportunità. Esaudite un desiderio del partner.

Pesci

Una questione, che assorbirà una buona fetta delle vostre energie e della vostra attenzione, alla fine troverà la giusta soluzione. Gli astri, pur proteggendo la salute, vi spingeranno a prendervi cura del vostro aspetto, per apparire ancora più affascinanti agli altri. Il passaggio della Luna nel segno, nella giornata di domani, inaugurerà un periodo davvero splendido, per tutto.