Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 23 ottobre 2023

Oroscopo oggi, 23 ottobre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Influenze positive vi renderanno ancora più attivi e audaci del solito. Nel lavoro, la prontezza di riflessi agirà a vostro favore: la capacità di giocare sull’imprevisto metterà in risalto la vostra immagine di professionisti stimati. E in amore? Un benefico vento di cambiamento renderà molto gradevole l’atmosfera amorosa, promettendovi incontri ed occasioni interessanti.

Toro

Considerato che il cielo è adombrato da qualche nuvola, dovrete mostrarvi determinati ed energici, per fare chiarezza e risolvere i problemi. In ogni situazione dovrete essere decisi ma calmi, altrimenti non riuscirete a combinare granché… L’ago della bilancia è posizionato un po’ troppo in alto? Le rinunce servono a poco: piuttosto, dedicate del tempo a fare dello sport.

Gemelli

Concentrate le vostre energie sul lavoro: Luna e Urano vi forniranno la grinta necessaria per far valere le vostre idee e stabilire nuove collaborazioni. I consigli degli amici si riveleranno preziosi nel momento di scegliere. Splendida si annuncia la sfera affettiva di tutti coloro che vivono una storia d’amore felice, ma ci saranno momenti interessanti anche per i single.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Siete intraprendenti e pronti ad osare un passo azzardato, per acquisire autonomia, anche a costo di sconvolgere equilibri preesistenti. Con determinazione difenderete le vostre idee da chi vorrebbe imporvi il proprio punto di vista! Con la persona del cuore l’intesa è così profonda che non sarà difficile risolvere e superare i problemi e le tensioni di questi ultimi tempi.

Leone

Questa frenante Luna in Acquario, a voi opposta, proprio non va e continua tenacemente ad opporsi ad ogni vostra iniziativa. Ma voi non demordete. Niente è in grado di scalfire il vostro buonumore, neppure l’odierna raffica di scocciature! Forma fisica in graduale miglioramento: approfittatene per concedervi una lunga passeggiata, benefica per l’umore e la circolazione.

Vergine

C’è un progetto che volete realizzare da tempo, ma non sapete se sia opportuno passare all’azione o riflettere ancora. Il dilemma rimane, perché gli astri non vi aiutano a prendere una decisione netta. In caso di incertezze, aspettate! Per quanto riguarda l’amore, situazioni elettrizzanti si verificheranno per i single che potranno restare folgorati da un amore nuovo.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

In campo amoroso, vi sta succedendo qualcosa e non sapete bene che cosa. Il fenomeno sarà ancora più evidente tra chi è singolo: i sentimenti che nutrite per una persona, che fino a questo momento era solo un amico, stanno lentamente cambiando indipendentemente dalla vostra volontà e questo vi meraviglia e vi inquieta. Grande lucidità mentale. Intuito abbagliante.

Scorpione

Considerata la quadratura della Luna, oggi sono davvero d’obbligo lunghe e accurate riflessioni prima di prendere decisioni di rilievo. Basate le vostre valutazioni sui fatti, e non su fantasie o speranze del tutto prive di fondamento. Fareste bene a chiedervi il perché di certe difficoltà affettive; invece di guardarlo nel partner potreste guardare maggiormente in voi stessi.

Sagittario

Affrontando gli impegni professionali con un po’ di mordente in più e con un intervento efficace e deciso, riscuoterete molte soddisfazioni. Si prospettano cambi di scena e occasioni da cogliere al volo: qualche sacrificio fa parte del gioco. I single si sentiranno magicamente confusi dalle molte tentazioni e finiranno per capitolare. La Luna veglia sulla vita di coppia.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 23 ottobre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giornata splendida. Potete contare su importanti appoggi planetari, che vi permettono di prendervi delle belle soddisfazioni. Potete sbizzarrirvi nel seguire la vostra fantasia: oggi anche i castelli in aria avranno la loro utilità! La serata si annuncia vivace, piacevole, ricca di opportunità per vivere l’amore con intensità e grande partecipazione sia emotiva che sessuale.

Acquario

Incoraggianti le promesse del cielo odierno, per quanto vi riguarda. Sbrigate in fretta gli impegni in programma e preparatevi ad una serata speciale, in compagnia del partner, naturalmente. Se siete single, potrete dedicare le vostre attenzioni a chi più vi sta a cuore, certi di avere successo. Divertitevi, valorizzate le relazioni sociali e accettate inviti se siete single.

Pesci

La Luna in Acquario causa qualche disagio, disturbando il sonno con sogni poco sereni, che al risveglio vi mettono di malumore. Un senso d’inadeguatezza vi cattura: allontanate le oscure fantasie, dedicandovi a ciò che vi fa bene. Per ravvivare le emozioni, che ultimamente potrebbero essersi affievolite, introducete qualche piccola novità nel ménage. Risultati garantiti!