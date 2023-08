Oroscopo di oggi, martedì 9 agosto: da Ariete a Pesci, le previsioni degli esperti

Ecco le previsioni degli esperti.

Oroscopo di oggi, mercoledì 9 agosto 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 9 agosto 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La parola magica di questo giorno? ‘Diplomazia’! Sarà l’arma vincente nei rapporti interpersonali. Non siate impetuosi o superficiali nel vostro agire, esaminate qualunque situazione nei dettagli per non lasciarvi sfuggire la minima pecca o il più lieve difetto. Possibili incomprensioni nella vita di coppia, da non drammatizzare.

Toro

Credendo maggiormente nelle vostre capacità, potrete aspirare a raggiungere importanti obiettivi, sia nella sfera affettiva che in quella professionale. Tutti vi stimano e vi vogliono bene, e improvvisamente ve ne renderete conto. Finalmente! Non trascurate chi vi ama per inseguire avventure e persone di poco spessore che, a pensarci bene, hanno molto poco da spartire con voi.

Gemelli

Almeno fino a quando Saturno vi è contro, il vostro cielo non si rasserenerà mai del tutto e presenterà sempre qua e là qualche nuvoletta. Siate più gentili e comprensivi con chi vi vive accanto, non eccedete in pignoleria e atteggiamenti scorbutici. Mangiate in modo equilibrato, fate un po’ di attività fisica e vedrete che vi sentirete ancor più pimpanti, energici e vitali.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Gli astri vi proteggono: vuol dire che una vostra preoccupazione si rivela eccessiva, se non addirittura infondata. Una nuova amicizia vi attira in una divertente schermaglia, ma agite in modo da non lasciare troppi cuori infranti dietro di voi… Alcuni raggiungeranno un traguardo importante, altri entreranno in contatto con persone e ambienti nuovi, diversi dai soliti.

Leone

È arrivato il momento di rimettere in discussione certe consuetudini, negli affetti e sul lavoro. Non è il caso di tergiversare ulteriormente. Talvolta date confidenza e solidarietà a persone che non sono sincere e vi stanno accanto solo per interesse. Anche se vi sentirete, come spesso in questo periodo, un po’ sfasati, riuscirete a sintonizzare i vostri ritmi con quelli del partner.

Vergine

Marte continua sostenervi con grandi energie psicofisiche alimentate alla grande dal transito di Urano. Prenderete iniziative, vi impegnerete in nuovi progetti! Il ‘peccato più grave’, si diceva in Sex and the City, è trascurare gli amici per un nuovo amore. Ma è proprio quello che vi capiterà in questi giorni: perderete la testa e non vi farete vedere in giro per un po’. Poco male!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Giornata in cui concluderete poco. Sarete spesso distratti e indolenti, a poco serviranno i continui richiami di una persona cara. Un collega di lavoro vi offrirà un aiuto, per risolvere un affare delicato che vi sta particolarmente a cuore. Accettatelo con gioia e riconoscenza! Se siete in coppia non complicatevi la vita, non sfogate in casa il nervosismo accumulato sul lavoro.

Scorpione

Con il cielo che vi ritrovate, non proprio brillante, sarete insofferenti alla routine, alle regole e ai vari si deve della vita. Cosa fare? Per prima cosa non siate superficiali, a seguire evitate di imbarcarvi in nuovi progetti. Per ora, limitatevi all’ordinaria amministrazione! Vincete la pigrizia e appassionatevi al nuoto o a quello sport che corrisponde meglio alle vostre esigenze.

Sagittario

Riporterete sul lavoro molti apprezzamenti e attestazioni di stima. Alcuni colleghi vi dimostreranno la loro gioia e vicinanza! Realizzate i cambiamenti che sono diventati urgenti, rimanendo con i piedi ben piantati a terra. Le stelle che passeggiano nel vostro cielo sono tante, e molte si alleano tra loro per rendere sempre più luccicante la vostra relazione sentimentale.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 9 agosto da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Mercoledì brillante, addirittura esilarante per i vacanzieri, seduti a un tavolino di un bar all’aperto o in un luogo di villeggiatura vi godete l’atmosfera di piena estate con le persone a voi care. Sicuri del vostro charme e del vostro successo, parlate di voi stessi a ruota libera. Non dei sentimenti, però, quelli restano segreti, per farvi confessare bisogna estrarveli con le pinze.

Acquario

Per voi questo giorno non promette grandi cose, nei rapporti soprattutto. Non aspettate che ve lo dicano, ma nel lavoro rimboccatevi le maniche e mettetevi all’opera sia per portare a termine gli impegni in calendario sia per rimediare alcuni vostri errori, alcune vostre leggerezze. In ambito privato, cercate di aprirvi e di comunicare di più, se volete un buon rapporto affettivo.

Pesci

La Luna propizia promette una bella giornata! Mercoledì ottimale per viaggiare, raggiungere la località di villeggiatura preferita! Buone notizie per chi è ancora al lavoro: le cose girano meglio del solito, gli sforzi vengono premiati. Serata dolce e spumeggiante per le coppie affiatate e felici di stare insieme: con la persona amata vi sentirete al settimo cielo.

Fonte immagine: Quique da Pixabay