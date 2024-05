L’oroscopo del Primo Maggio: ecco i segni fortunati

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna segno per segno, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, mercoledì 1 maggio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 1 maggio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Non inventatevi preoccupazioni che non esistono. Il vostro agio nelle vostre relazioni vi aiuterà a superare questo tipo di stato d’animo. Avete bisogno di respirare e di rallentare: dovreste dedicare un po’ di tempo al relax. Un senso d’isolamento ostacola la vostra espressione. Non pregiudicate troppo ciò che la gente pensa di voi.

Toro

Non vi annoiate oggi. Troverete un modo per creare mille cose da fare, anche se queste sono banali. Una sensazione di stanchezza ostacola le vostre attività e troverete la soluzione a tavola. La mancanza di vitamine ne è anche un motivo. Il vostro umore è stabile oggi e vi rende particolarmente attraenti agli occhi di chi vi circonda.

Gemelli

Avrete modo di stabilire contatti utili e sarebbe un bene dedicare loro tempo nei dettagli. Il sovraccarico mentale inizia a fare capolino e sarebbe opportuno tenerne conto. Se non vi prendete troppo sul serio, riuscirete a uscire dalle tensioni diffuse. Pensare troppo non porta a nulla.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Una ventata di ottimismo vi spingerà in avanti. Evitate di prendere grandi decisioni oggi e rilassatevi. Approfittatene per ricaricare le batterie coltivando i vostri passatempi. Sentite un maggior bisogno di collaborare con chi vi circonda e siete pieni d’ispirazione. Questo vi aiuterà.

Leone

Le vostre obiezioni realistiche vi porteranno a trarre conclusioni eque: è il momento di scoprire chi sono i vostri veri amici. Sarete distratti e potreste commettere qualche errore: dovreste rallentare le cose e fare un passo indietro. Sarete coccolati oggi…

Vergine

I vostri dubbi svaniranno e ciò vi risolleverà: vi sentirete incoraggiati. Sarete invidiati per il vostro dinamismo oggi. Vi sentite molto più a vostro agio con voi stessi e ciò solo grazie agli sforzi compiuti per migliorare il vostro stile di vita. Avete una visione più matura e realistica delle prospettive future.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Troverete grande piacere nel rendervi utili e nel marcare la vostra influenza. Avrete l’impressione che tutto vada a rallentatore. Rallentate. Avrete un irrefrenabile bisogno di mettere un po’ di pepe nel vostro quotidiano, ma non esagerate!

Scorpione

Sarete orientati a soddisfare i vostri sogni e questo vi distrae. Concentratevi sui dettagli pratici. La vostra forza non è un pozzo senza fondo: state esagerando senza rendervene conto e dovete rallentare! Vi sarà difficile mantenere la serietà prendendo le distanze dalle preoccupazioni di chi vi circonda.

Sagittario

La gente sovreccitata intorno a voi vi fa perdere le staffe. Trovate un posto da soli per lavorare. Il vostro corpo ha bisogno di rilassarsi e sentirsi meglio, anche se… Sarete molto richiesti oggi!

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 1 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Non avrete difficoltà a far vedere alle persone il vostro punto di vista. Non esagerate però, siate diplomatici. Tenete sotto controllo la pressione del sangue: siete stressati e non lo sapete. Prendetevi del tempo per uscire da tutte le battaglie che avete avuto. Avrete voglia di essere gentili con tutti oggi.

Acquario

Non lasciatevi turbare dai disordini che vi circondano. Rimanete concentrati sui vostri obiettivi. La forma complessiva è di nuovo in crescita e sarà più facile abbandonare una vecchia abitudine. Le attività energetiche di chi vi circonda vi darà il capogiro: avrete bisogno di un ambiente tranquillo ma dovrete crearlo da soli.

Pesci

Oggi sarà una buona giornata per stringere i legami di amicizia. È tempo di organizzare un incontro con gli amici! Volete fare qualcosa che vi piace e questo è esattamente ciò che vi serve per recuperare le energie. Sarete più inclini a concentrarvi sulle strategie e su come raggiungere i vostri obiettivi.

Questo è l’oroscopo di oggi, 1 maggio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay