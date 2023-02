Oroscopo del giorno di sabato 11 febbraio 2023: ecco i segni fortunati secondo le previsioni

Ecco come trascorreranno la giornata dell'11 febbraio 2023 i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, sabato 11 febbraio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 11 febbraio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Tuttoxme.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Alcuni problemi provenienti dal vostro passato potrebbero ripresentarsi nella giornata di oggi. Cercate di essere più gelosi del vostro denaro.

Toro

Non abusate della comprensione dei vostri amici, pensate che prima o poi saranno loro a richiedere la vostra presenza e lo faranno con gli interessi. Fate uno sforzo, dovete aprire le porte del vostro cuore per sentire la fresca brezza dell’amore.

Gemelli

I vostri amici non vi faranno mancare il loro saldo appoggio e saranno a vostra disposizione. Novità tenerissime in amore, sia per chi è alla ricerca di un partner sia per chi vuole riallacciare dialoghi interrotti.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Evitate spese superflue in vista delle vacanze. Dovete imparare a cavarvela da soli, non potete sempre aspettare l’approvazione di qualcuno, altrimenti non sarete mai pronti a guidare gli altri con sicurezza.

Leone

Dovete tenere i piedi ben piantati a terra in questa giornata, non dovete lasciarvi offuscare dai sentimenti che provate per una persona vicina a voi. Sono in vista tensioni in amore.

Vergine

Dovete essere meno pretestuosi e più comprensivi con chi non conoscete e dare anche più fiducia a chi, invece, conoscete benissimo. In amore qualche malinconico ricordo continua a disturbarvi, ma la situazione è fluida e avete ragione di sperare in nuovi, coinvolgenti incontri.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Fate splendere la vostra bellezza per ottenere quanto vi preme in amore e dai rapporti personali. Belle occasioni in campo sentimentale.

Scorpione

State tralasciando delle amicizie, non crediate di poterle interrompere e riprendere a vostro piacimento . Forse in questa giornata avvertirete dei sentimenti contrastanti, che non vi faranno trascorrere delle ore felici accanto alle persone che amate di più.

Sagittario

Il vostro partner potrebbe non capire alcuni dei vostri atteggiamenti e voi altrettanto. Cercate di essere meno frementi dal lato comunicativo, altrimenti le persone si spaventeranno.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 11 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di domani si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Troppe responsabilità a volte ci fanno dimenticare di avere una vita nostra. Solo perché i soldi sono un argomento che vi irrita, ciò non vuol dire che non ne dobbiate parlare.

Acquario

Fare nuove conoscenze potrebbe allargarvi gli orizzonti e addirittura offrirvi delle nuove inaspettate visioni di vita. Fascino, intraprendenza e fortuna saranno le vostre carte vincenti, ma dovrete dosare le energie facendo attenzione ai dettagli.

Pesci

Tempo di celebrare i sentimenti che provate, in quanto questi vi faranno crescere più in fretta di quanto credete . Siete anche pronti a rimettervi in gioco sul piano sentimentale, con coraggio e senza esitazione, dopo le delusioni che molti di voi hanno subìto di recente.

Questo è l'oroscopo di oggi, 11 febbraio.

Fonte immagine: Quique da Pixabay