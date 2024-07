Oroscopo del giorno di martedì 16 luglio 2024: ecco i segni più fortunati

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, martedì 16 luglio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 16 luglio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

È il momento di appianare un disaccordo. Sarete in grado di trovare le parole giuste senza dare l’impressione sbagliata. Siete a basso contenuto di vitamine e minerali e avrete bisogno di rimettervi in riga, ma non è grave. Mettete le idee in ordine se volete risparmiare tempo ed entrare in azione a sostegno di chi vi è vicino.

Toro

Sarete più determinati che mai a rispettare gli impegni e sarete orgogliosi di ciò che avete ottenuto. Vi investite troppo nelle vostre azioni e avete bisogno di un periodo di riposo, trovate un po’ di tempo per rilassarvi in un ambiente tranquillo. Procedete senza preoccuparvi delle conseguenze. La fortuna sarà dalla vostra parte.

Gemelli

Sarete in grado di risolvere una lite tra persone che fanno parte della vostra vita e a esserne orgogliosi. Sarete troppo duri con voi stessi. Avete bisogno di trovare un equilibrio tra lavoro e riposo, riflessione e relax. Non dubitare di voi finché sarà possibile. Restate fedeli ai vostri impegni prima di tutto. Siete in ottima forma e gestirete i vostri livelli di energia con più discernimento. Risolverete dei dettagli importanti.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno molto positivi per il vostro ego. Ma attenzione a controllare i nervi! Il vostro realismo si tinge di ottimismo e sarete circondati da gente positiva che vi aiuterà.

Leone

Vi rimetterete in discussione e sarà un bene. Avete bisogno di rilassarvi e di superare le preoccupazioni. Sfruttare il massimo della vita: sarà questo il vostro motto di oggi! Si prevede una serata con i fiocchi.

Vergine

L’atmosfera è allegra e armoniosa. Non sarete delusi da chi vi circonda. Festeggiamenti in vista! La vostra forma migliora sempre più e sarete soddisfatti dei vostri sforzi. Riducete i dolci: non sono una giusta ricompensa. La chiarezza dei vostri progetti porterà chi vi circonda a imitarvi. Sarete in grado di difendere la vostra causa con forza.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Essere troppo generosi potrebbe portare qualche spesa sconsiderata, non esagerate. La gente sarà gelosa della vostra buona forma di oggi… Non lavorate tanto o gli altri vi vedranno come una persona che opera troppo. Se tentate di abbellire le cose rispetto a come sono realmente, rischiate di cadere nella vostra trappola… Pensate prima di aprire la bocca.

Scorpione

Buona notizia in vista. L’atmosfera di oggi si basa sulla vostra fiducia. Sfruttate al massimo la pace e la tranquillità di oggi per rivedere la vostra alimentazione. La vostra flessibilità e comprensione vi metteranno nelle grazie delle persone che ammirate.

Sagittario

Concentratevi sulla stabilità e sulla fiducia oggi, finalizzate le cose, in particolare con i familiari. Fate attenzione alle articolazioni. Non prendete atto della maggior parte dei pettegolezzi oggi: scoprirete la verità.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 16 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La vostra leggerezza d’umore vi rende più popolari che mai. Fate un respiro profondo, vi aiuterà a trovare la calma che serve per riorganizzare la vostra vita. La giornata di oggi sarà caratterizzata da una importante presa di parte. Preparatevi a emozioni forti…

Acquario

La combattività che prevale intorno a voi vi nausea. Prendete tempo per ricollocarvi in un ambiente tranquillo. Non avrete molto tempo libero, quindi o vi lasciate andare o esagerate. La vostra sensibilità è viva. Avete tendenza a stare sulla difensiva e a mettere gli altri a disagio.

Pesci

Il radar emozionale sarà acutamente affilato e vi rende selettivo… Non staccatevi. Avrete bisogno di stare da soli. Un senso d’isolamento ostacola la vostra espressione. Non pregiudicate troppo ciò che la gente pensa di voi.

Questo è l'oroscopo di oggi, 16 luglio 2024.

Fonte immagine: Quique da Pixabay