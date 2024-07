L’oroscopo del giorno di mercoledì 17 luglio 2024: ecco i segni più fortunati

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, mercoledì 17 luglio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 17 luglio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

Riesumare il passato è solo una scusa per evitare di andare avanti… Starete meglio con voi stessi se appianate le vostre preoccupazioni in modo razionale. Vuotate il sacco! Giocate a fare il mediatore in sordina, ma attenzione per come la gente interpreterà in seguito le vostre azioni: siate chiari.

Toro

Potreste evitare alcuni errori ascoltando i consigli degli altri. Non permettete ad altre persone e ai loro problemi di occupare tutto il vostro tempo e riflettete prima di farvi coinvolgere. I vostri bisogni di sicurezza frenano il vostro modo di essere e spontaneità. Rimanete voi stessi.

Gemelli

Il vostro ottimismo e la vostra gioia di vivere vi rendono particolarmente attrattivi. Ci sono successi relazionali in vista! La forma non è al massimo, rilassatevi di più: ne trarrete vantaggio. Migliorerete le vostre doti da negoziatore. Non abbiate paura di seguire il vostro istinto!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Siete piuttosto pronti a perdonare e a dimenticare il passato, quindi fatelo senza rimpianti! La vostra disposizione meditativa vi spinge, a ragione, a prendere tempo per rilassarvi nel perseguire i vostri pensieri più profondi. I vostri pensieri vi spingono a prendere decisioni rapide oggi: non è il momento giusto.

Leone

È giunto il momento di prendere una decisione importante. Il vostro senso di libertà interiore vi guida nella giusta direzione. Vi farebbe bene combattere la noia che vi sta consumando e aggiornare le vostre idee. Concedetevi una pausa ed evitate le situazioni complicate e le polemiche.

Vergine

Buone notizie all’orizzonte. Approfittate della relativa calma di oggi per pensare realmente a cosa manca nella vostra dieta. Le circostanze sono dalla vostra parte e dimostrano che le vostre previsioni sono ben fondate. La fortuna è dalla vostra parte.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Diffidate degli intrighi rischiosi e ipotetici. Non fatevi distrarre da questioni senza senso, avete bisogno di un margine di riflessione. La vostra energia vitale è in miglioramento, la manterrete dormendo di più. Guardate al futuro!

Scorpione

Il vostro senso comune e la vostra razionalità vi guideranno nella giusta direzione. Abbandonate alcune abitudini che non vi aiutano. Sarebbe una buona idea rivedere le vostre abitudini alimentari. I contatti e gli scambi saranno facili e non avrete difficoltà a esprimere le vostre idee.

Sagittario

Dovrete prendere un impegno se volete che i vostri piani procedano senza problemi: adottate una visione a lungo termine. I muscoli che avete allenato di recente si faranno sentire: rallentate e rilassatevi. Sarete al centro dell’azione oggi e ciò vi motiverà. Avrete però ancora bisogno di un po’ di tempo libero.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 17 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Avrete modo di uscire facilmente da una lotta di potere. Quello che prima sembrava insormontabile sarà pieno di promesse e di potenzialità. I vostri legamenti hanno bisogno di tono e di rafforzamento: andateci piano con i movimenti. La vostra spensieratezza torna con una vendetta. Avete intenzione di eccellere nel farvi capire, andando a fondo nelle cose.

Acquario

Sarete totalmente spietati agli occhi degli altri, ma comunque di buon umore. Il vostro sistema digestivo necessita di alcune accortezze: è tempo di fare il punto sulla vostra alimentazione, riducete gli zuccheri. Sarete pronti a rendervi utili agli altri, così il vostro apporto e la vostra influenza saranno evidenti.

Pesci

I vostri dubbi svaniranno e ciò vi risolleverà. Sarete invidiati per il vostro dinamismo oggi. Vi sentite molto più a vostro agio con voi stessi e ciò solo grazie agli sforzi compiuti per migliorare il vostro stile di vita. Consacrate più volentieri del tempo a chi lo merita. La vostra capacità di scegliere è positiva.

