Oroscopo del giorno del 20 gennaio 2023: ecco i segni fortunati

I segni fortunati del giorno, le sorprese e le novità nel campo dell'amore e del lavoro per i 12 segni zodiacali: ecco l'oroscopo del 20 gennaio.

Oroscopo di oggi, venerdì 20 gennaio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 20 gennaio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Basterà affinare la strategia, tenere a freno l’impulso e la voglia di mettersi in luce a tutti i costi, per condurre in porto un progetto ambizioso. Giornata un po’ grigia: ostacoli in casa e al lavoro e nessuno si fa avanti per darvi una mano.

Toro

Vi sentirete bene e in perfetta armonia con l’ambiente che vi circonda. Questo giorno porta, infatti, sicurezza, stabilità negli affetti e nelle relazioni d’amore: saranno le piccole cose di tutti i giorni a scaldarvi il cuore e a riempirvi l’animo di soddisfazione!

Gemelli

A volte la vita manda dei piccoli messaggi, in apparenza insignificanti, che hanno il potere di far vedere con occhi nuovi ciò che si credeva consolidato; per fare tesoro dei segnali che potranno arrivare del tutto fortuitamente, dovete fermarvi a guardare.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La temperatura della sfera affettiva è in ribasso, proprio come quella atmosferica: alcuni eventi e imprevisti sembrano intenzionati a mettere a dura prova la vostra pazienza, specie con il partner di sempre. Meglio agire con prudenza e prestare attenzione a quello che direte.

Leone

L’intesa di coppia mostra i lati deboli: per colpa di Venere dissonante, divergenze con la persona amata e questioni di principio scatenano il malumore. L’amore non manca, ma la quotidianità oggi vi va stretta e avvertite un forte desiderio di evasione.

Vergine

Il passaggio della Luna in Capricorno, oltre a ricaricarvi le batterie, canalizza il surplus energetico in azioni rapide, azzeccate e decisive; si prevedono competizioni leali, iniziative audaci nelle questioni pratiche e in amore, soprattutto se siete impegnati in una conquista.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La Luna in Capricorno vi rema contro. Siete di malumore, forse a causa di questioni di cuore. Per imporvi all’attenzione di chi conta, evitate gli atteggiamenti strafottenti e puntate sulla dolcezza. Se siete stanchi di una storia d’amore logora, dateci un taglio subito.

Scorpione

Nonostante dubbi e incertezze, il lavoro potrebbe regalarvi qualche soddisfazione che vi darà la boccata d’ossigeno utile per risolvere le questioni in sospeso e guardare al futuro con fiducia. Non si escludono entrate extra e doni inattesi. Gli astri vi premieranno anche in amore.

Sagittario

Attraversate un momento di sicurezza personale: possedete autocontrollo e una personalità brillante che vi fa emergere per la vostra innata capacità di mediare. Siete in grado di trasformare le situazioni più difficili in favorevoli.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 20 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La ruota oggi gira per il verso giusto! Sfornate idee e progetti, organizzate allegre riunioni con gli amici. Ricordate che una battuta o una risata possono risolvere molte situazioni ingarbugliate. Rilassatevi e non prendete sempre tutto maledettamente sul serio!

Acquario

Bene e male, giusto e sbagliato oggi si mescolano, fino a confondersi. Fermatevi, non fate né dite nulla, aspettate che ogni cosa riacquisti i giusti confini. Riuscirete a risolvere argutamente questioni che vi assillavano da tempo; serviranno, però, calma, fiducia e pazienza.

Pesci

Potete contare sulle vostre capacità e anche sul sostegno degli amici e delle persone che vi sono vicine che vi aiuteranno a trarre il maggior beneficio possibile dalle opportunità che si presentano. Ci sono molte aspettative su nuovi progetti che possono rivelarsi favorevoli per il futuro. Occupatevi maggiormente del vostro fisico.

