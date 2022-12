Oroscopo del giorno, 24 dicembre: Toro poderoso a letto, Vergine risolutiva in affari

Oroscopo del giorno di oggi, sabato 24 dicembre 2022: le previsioni per tutti i segni, da Ariete a Pesci. Amore, lavoro, fortuna.

Oroscopo di oggi, sabato 24 dicembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 24 dicembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

I rapporti con gli amici e le persone a voi care sono buoni e distesi, e anche il vostro atteggiamento nei confronti della vita è positivo: il cielo è finalmente ben disposto verso di voi e di certo non vi fa mancare soddisfazioni personali e momenti piacevoli. Dovrete solo stare attenti a non spendere troppo e a non esagerare a tavola (un’impresa titanica la vigilia di Natale).

Toro

Questa giornata vi regala ventiquattro ore di felicità assoluta, almeno così suggerisce la Luna amica. Potrete divertirvi, viaggiare, fare belle esperienze all’estero, dare al vostro futuro nuove direzioni. Se siete in coppia, potrete festeggiare il rapporto ricreando l’atmosfera dei primi tempi, con passionalità e vivace attività sessuale. Serata bellissima per molti di voi.

Gemelli

Tutto filerà liscio e i vostri progetti veleggeranno felicemente in porto se non vi lascerete travolgere da emozioni disordinate e tumultuose. Probabile calo della forma fisica e mentale: dovrete fare i conti con il malumore messo in campo dalla Luna. Per molti, vigilia di Natale in casa, in intimità con i familiari. Concedetevi il lusso di un po’ di tempo per voi.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Inutile far finta di nulla, questa non è la vostra giornata. Qualcuno non è sincero con voi e non c’è nulla che vi irriti tanto quanto sapere che la vostra fiducia è mal riposta! È un buon momento per riconsiderare ciò che è successo in passato e apportare, eventualmente, alcune modifiche per migliorare la vita di coppia. Attenti a quel che mangiate e a come spendete il denaro.

Leone

Un dono inatteso e gradito, accompagnato dalla lettera di un amico di cui avevate perso le tracce, vi riempie il cuore di gioia e di ricordi. Fate di tutto per creare un’occasione d’incontro con una persona che ha significato molto per voi! Sarete più indaffarati che mai, ma la competenza che mostrate nel vostro lavoro vi farà guadagnare la stima di colleghi e superiori.

Vergine

Vi attende una brillante e serena vigilia di Natale: avrete validi motivi per essere soddisfatti! Porterete a termine un’importante trattativa d’affari, troverete la soluzione a un difficile problema, farete chiarezza in una relazione sentimentale che non vi soddisfa completamente. Un regalo inatteso vi farà capire quanto una persona tiene a voi; siatele riconoscenti.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Con la quadratura lunare, siete un po’ giù di tono: forse una piccola questione vi disturba, ma il fastidio non sarà incisivo e condizionante. Provate a prendere le cose con maggiore ironia e cercate di mostrarvi meno insofferenti alle regole. Armatevi di una spada infallibile, fatta di attenzioni, dolcezza e comprensione, se volete uscire vincitori dai possibili duelli con il partner.

Scorpione

Giornata pimpante e ricca di occasioni, grazie alla Luna in aspetto di sestile col segno. Molto bene i rapporti che, nonostante la stagione, fioriscono grazie alle vostre amorevoli cure. Tutto bene anche nelle questioni pratiche: avete grinta da vendere e un’abilità tale da far invidia a tutti gli altri segni, oltre a un’ottima capacità di concentrazione e una memoria di ferro.

Sagittario

Che fare in questa vigilia di Natale? La Luna in Vergine, vi suggerisce di restarvene a casa a poltrire sotto le coperte invece di gettarvi nel traffico cittadino. Non mancheranno contrattempi e incomprensioni in famiglia, per via di conti e bollette da pagare: se avete esagerato con le spese per le festività e i divertimenti ora vi tocca fare ammenda. Rilassatevi, svagatevi.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 24 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Il quadro astrale è eccellente e, grazie ai favori delle stelle, potete concludere grandi cose. Non soffermatevi a riflettere sulle occasioni sprecate: otterreste solo di amareggiarvi inutilmente, paralizzando iniziative importanti per il futuro. Guardate avanti! Sentirete forte la voglia di divertirvi e di partire per una bella vacanza, di evadere dalle facce e dai problemi sempre.

Acquario

Una situazione si rivela più complicata del previsto e richiede da parte vostra una bella dose di attenzione e pazienza. Mettete quindi ordine intorno a voi e fate chiarezza, soprattutto se si tratta di questioni a carattere finanziario. Gli astri potrebbero anche farvi sentire insoddisfatti del rapporto di coppia e costringervi a rivedere le basi su cui poggia la vostra relazione.

Pesci

Gli astri vi favoriscono, tutto quindi volgerà a vostro favore. Eventuali piccoli contrattempi saranno spazzati via dalla vostra efficienza e dalla vostra intelligenza! Viglia di Natale magica anche per l’amore: l’intesa con il partner sarà splendida. Se siete single, non mancheranno sorprese, incontri inaspettati. Sarete affascinanti come non mai e potrete fare colpo su chi vi piace!

Fonte immagine: Quique da Pixabay