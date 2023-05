Oroscopo di oggi, 26 maggio: che fuoco, Ariete! Dilemma d’amore per Acquario

Oroscopo di oggi, ecco cosa promettono le stelle per il 26 maggio. Previsioni per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, venerdì 26 maggio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 26 maggio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Molte le cose da fare. Persone da contattare e incontrare, situazioni da incastrare, ma avete gli strumenti necessari per fare al meglio tutto. Affabili, sorridenti, anche pratici e diligenti. Non fate marcia indietro, solo mille passi avanti! In amore, non avete bisogno di formule magiche per arrivare dove volete; Venere vi rende teneri e romantici; Marte intensi, focosi e passionali.

Toro

Venerdì bizzarro, con i pianeti che vi propongono situazioni contrastanti. Non fatevi distrarre dai pensieri negativi! Da una parte avete voglia di vita meditativa, di silenzi attorno a voi, dall’altra sentite anche l’impulso di gettarvi nella mischia con forza, a misurarvi con gli altri in una sfida continua. Dietro la scrivania incontrate pochi ostacoli. In casa qualche ostacolo.

Gemelli

Splendida la Luna di oggi che innesca il bisogno di sfornare idee, di vivere esperienze inedite, anche se non avete davanti una meta precisa. Tentennate. Rimandate. Se si tratta di lavoro, crescono i contatti sociali, le prospettive di riuscita ci sono per chi si occupa di vendita. L’amore vi strizza l’occhio nell’ambiente di lavoro, ma fate attenzione a non suscitare invidie e gelosie.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Astro d’argento anche oggi nel secondo Campo, quello dei soldi; un vero peccato la quadratura con Urano. In altre parole, un contatto lavorativo o un’amicizia su cui avevate puntato, potrebbe essere motivo di delusione, per un affare che sfuma o per una somma di denaro che non entrerà nelle vostre tasche. Oggi solo l’amore sembra foriero di tanta gioia ed emozioni.

Leone

Luna nel segno che bisticcia con Urano in Toro. Se avete l’impressione che tutti vi siano contro o non capiscono le vostre motivazioni, provate a chiedervi, se in effetti, non siete in errore o avete proiettato un’immagine falsata di voi stessi. Il fine settimana è dietro l’angolo, approfittatene per ritrovare voi stessi: rilassarvi, allontanare le tensioni di questi ultimi giorni.

Vergine

Dietro la vostra facciata distaccata si agitano forti emozioni che non trovate il coraggio di manifestare. In compenso lo fanno gli altri, mettendovi in imbarazzo con rivelazioni sorprendenti. Clima collaborativo al lavoro, prima chiarite le regole, poi affiancate chi ha bisogno di una dritta. Mantenere sottochiave le vostre emozioni non sarà facile: qualcuno potrebbe farvi arrabbiare.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Una simpatia mette zizzania tra amici di vecchia data, per rompere gli schemi e cambiar ritmo dovete accantonare abitudini e sensi di colpa. L’obiettivo principale è la felicità del partner, e con Venere miciona anche in quadratura, dare e ricevere amore dà un senso nuovo alla giornata. Dal lavoro traete grandi soddisfazioni, con Mercurio e Giove in ottavo Campo.

Scorpione

Le nuove attività cominciano a dare i frutti sperati. Bene! Se avete un’attività autonoma, l’arrivo di un contratto vi permette di guardare al futuro con fiducia, nonostante le logiche riserve del momento contingente, difficile per tutti. Venere in Cancro accede il vostro magnetismo e favorisce nuove attrazioni verso personalità interessanti e fascinose come le vostre.

Sagittario

Guardare al futuro con fiducia ed ottimismo magari non cambierà il mondo, ma di sicuro trasformerà il vostro modo di affrontare le cose. Siate disponibili a quei piccoli compromessi senza i quali non sarebbe possibile muoversi tra la gente. Praticate con regolarità lo sport preferito. Regolate l’alimentazione: fate una buona colazione al mattino e mangiate leggero a cena.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 26 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Favorevole il transito lunare: state bene, siete sereni; eventuali difficoltà, oggi, si trasformano in un piacevole rebus da risolvere. Con gli amici vi sentite al centro dell’attenzione, grazie alle vostre proposte interessanti. Vi state impegnando molto per raggiungere una maggiore sicurezza economica e professionale. Continuate così, senza però accelerare i tempi! Una bella novità.

Acquario

Se siete alle prese con un dilemma amoroso cruciale, guardatevi bene dentro; un’analisi attenta vi permetterà di scegliere ciò che è meglio per voi in questo momento, non facile con Venere che segnala scontentezza affettiva e Marte che parla di nervosismi e gelosie. Prendetevi la responsabilità di agire, ma senza la pretesa di ottenere subito tutto quello che volete!

Pesci

Oggi la fortuna non vi fa mancare i suoi favori, ma dovreste porre qualche limite alle ambizioni, evitando di spingervi in terreni sconosciuti: resi forti dai recenti risultati, rischiate di sottovalutare gli avversari. Chi vive un buon rapporto di coppia può sfruttare gli aspetti astrali giusti per renderlo ancora più solido e importante. Alimentatevi in modo sano. Rilassate i piedi.

Questo è l’oroscopo di oggi, 26 maggio. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay