Oroscopo del giorno del 28 marzo: ecco i segni più fortunati

Oroscopo di oggi, giovedì 28 marzo 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 28 marzo 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Vi sentite rilassati, tranquilli e ottimisti. È il momento giusto per appianare un disaccordo. Vi mantenete in buona forma e saprete esattamente come trarne vantaggio. Basta assicurarvi di fermarvi prima di stancarvi totalmente. Vi sarà facile raggiungere un accordo e prendere un impegno preciso e utile. Sarete orgogliosi di voi stessi!

Toro

Un eccesso di fiducia frena i vostri progressi. Siate discreti sui vostri progetti prima d’intraprenderli. Il vostro ottimismo è in netto miglioramento e vi sente combattivi per affrontare i compiti difficili. Organizzate il vostro intervento a lungo termine. Vi sentirete meno emotivi del solito. Questo vi lascia carta bianca per fare delle cose.

Gemelli

Ci sono discussioni interessanti in vista. Non esitate a ottenere una consulenza legale e non fatevi coinvolgere dai bisogni altrui, andrebbe a vostro discapito. Non ve lo potete permettere. Sarete più a vostro agio con la famiglia e con gli amici. Concedete una pausa ai vostri pensieri, è la cosa giusta da fare.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Riuscirete a risolvere un conflitto tra chi vi circonda, il che vi darà motivo di essere orgogliosi di voi. Sarete troppo intransigenti e duri con voi stessi. Avete bisogno di trovare un equilibrio tra azione e riposo, riflessione e relax. Non avrete bisogno di nessun altro per incoraggiarvi. La vostra voglia di vivere vi dà tanta energia.

Leone

Non trascurate il lavoro di ufficio, se volete evitare complicazioni inutili e costose. Se fate esercizio, sarete al top della forma e i vostri piccoli dolori scompariranno in men che non si dica. La vostra sensibilità vi rende più selettivi e siete in grado di vedere i difetti di certe persone in modo più chiaro.

Vergine

Non confidatevi con tutti. Non tutti sono in grado di condividere i vostri sogni. La vostra energia sta deviando la vostra mente dagli aspetti materiali. Le conversazioni con gli altri vi permetteranno di tornare delicatamente con i piedi per terra. I cambiamenti che ci saranno oggi vi apriranno delle porte utili, ascoltate chi vi circonda.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Sarete nel vostro elemento oggi e il vostro umore conviviale si rivelerà una risorsa vitale. Fate troppo per gli altri… e non abbastanza per voi! Un soggiorno in un centro benessere sarebbe una gradita pausa. La vostra testardaggine vi ripagherà. Vedete chiaramente le intenzioni degli altri e questo vi fa guadagnare tempo.

Scorpione

Fate un passo indietro dalla vostra vita di tutti i giorni. È tempo di fare i piani per il futuro. Avete bisogno di trovare un equilibrio tra fisico e benessere mentale, tra riposo e attività, necessitate di rendere giustizia alle esigenze del vostro corpo. Farete del vostro meglio per quanto riguarda le relazioni e il vostro consiglio sarà utile a chi vi circonda.

Sagittario

Non avrete nessun problema a concentrarvi sui vostri pensieri interiori. Cogliete l’occasione per parlare con le persone a voi vicine. Non soffrite di crisi di stanchezza, finché non cercherete improvvisamente e frettolosamente di accelerare. Avrete la possibilità di sentirvi utili e avrete il piacere di farlo. Il favore verrà anche restituito.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 28 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Dovrete percorrere una lunga strada prima di trovare un punto d’intesa con le persone che vi sono vicine per quanto riguarda i vostri piani. Nonostante la tendenza a pensare troppo, potete mantenere la calma per uscire all’aria aperta, sia letteralmente che metaforicamente. Se riuscite a superare il vostro carattere impetuoso e a controllare i vostri impulsi frenetici, tutto andrà bene oggi.

Acquario

Saprete come trasformare le circostanze insolite a vostro vantaggio. Il giorno in cui riuscite a spostare le montagne non è ancora arrivato, quindi moderate le vostre azioni e non paragonatevi agli altri! Scoprirete alcune verità inaspettate tra chi vi circonda. Siate discreti e eviterete discussioni in futuro.

Pesci

Il vostro buon umore vi rende più piacevoli che mai, il successo e la completezza nel vostro rapporto sono una possibilità. Respirate, vi aiuterà a trovare la calma necessaria per la riorganizzazione che sta per essere messa in atto. Un incontro con gli amici è all’ordine del giorno. Godetevi la tregua prima di tornare nella mischia del solito.

Fonte immagine: Quique da Pixabay