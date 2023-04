Oroscopo del giorno, 29 aprile: inizio weekend “fortunato”, ecco per quali segni

Sabato con la Luna in Leone: le previsioni, ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, sabato 29 aprile 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 29 aprile 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Cielo limpido, azzurro per l’Ariete. Vivere il presente è sempre una scelta saggia quando la vita regala qualche dono ‘speciale’, come in questo giorno: godetevelo e non chiedetevi quanto durerà! Dal punto di vista affettivo avete a disposizione tutti gli ingredienti necessari per affascinare chi v’interessa e far felice chi amate. Amici fantastici, schierati dalla vostra parte.

Toro

Luna dissonante in Leone, comunque non negativa. Parla – con una certa enfasi – di casa, famiglia. Vi aspetta una giornata favorevole per esprimere quello che provate, organizzare situazioni divertenti o dedicarvi ai progetti domestici più impegnativi. Trova soluzione una questione finanziaria, motivo di discussione nei giorni scorsi. Meglio stare leggeri a tavola.

Gemelli

Ottimo giorno per conoscere gente, perfetto se siete stanchi di essere single. Se il lavoro vi tocca, pazientate ancora un momento: affrontate serenamente gli imprevisti, avendo ben in mente che state erigendo l’edificio del vostro successo. Fate parte di una coppia? Il partner vi aprirà il suo cuore che accoglierete con fiducia e passione. Il futuro vi sorride, invitante più che mai!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Pur essendo sabato, inizio di weekend, sembra impossibile non parlare di denaro, di lavoro e di affari. Per un motivo molto semplice: la Luna in secondo Campo, quello dei soldi, disegna un trigono con Giove. Una opportunità finanziaria è… dietro l’angolo, e non dovete assolutamente lasciarvela sfuggire. Serata in intimità con il partner, a casa vostra o nella trattoria sotto casa.

Leone

Potete contare su un buon sabato, su un clima di relax e di rilassamento, nonché su rinnovate energie. Potrete, così, riscoprire il gusto di fare le cose che più vi piacciono, come ultimare alcuni lavori in casa e andare in giro con gli amici di sempre. Non mancheranno argomenti nuovi da approfondire, tanto meno momenti gioiosi – appassionati nella vita di coppia.

Vergine

Alcune questioni lasciate in sospeso vi tengono in pugno e non trovate il modo per risolverle una volta per tutte? Lasciatevi aiutare da un amico. Nel modo di comunicare, siate più attenti all’ascolto del vostro interlocutore e ne sarete gratificati. Niente segreti con la persona che amate: trasparenza e sincerità saranno premiate. Sfornate nuovi appassionanti progetti.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La Luna in Leone alleggerisce le tensioni e vi permette di concentrarvi su ciò che vi sta a cuore, come una vecchia amicizia un po’ in crisi. Non chiedete troppo al vostro fisico, se non volete trovarvi in panne proprio nel momento più delicato. Prestate attenzione al vostro benessere, scegliendo ciò che vi assicura piacere e relax. Godetevi il tempo libero e gli sport preferiti.

Scorpione

Siate meno pungenti con il prossimo e vedrete che miglioreranno le atmosfere domestiche, scombussolate dai vostri cambiamenti repentini d’umore e dalla Luna – ieri e oggi – in Leone. La giornata di oggi, si annuncia migliore di quella di ieri, tanto da ritrovarvi in serata Luna e umore favorevoli. Contate fino a venti prima di agire. Non pretendete la Luna dalla persona amata.

Sagittario

Siete pronti a sorridere? Siete pronti a realizzare un desiderio impolverato? Rispondete pure sì! Con Giove in Ariete e la Luna nel Leone, tutto oggi funziona a meraviglia sia in casa che fuori. Qualunque cosa abbiate in mente, ingranate la quarta e… avanti tutta! Un bel semaforo verde per amore, amicizie, faccende pratiche e occasioni, indica via libera. Buoni affari per molti.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 29 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Sabato davvero interessante per molti di voi. Giorno adatto ad appianare eventuali disguidi nelle relazioni interpersonali e per sistemare delle noiose faccende familiari. Ogni preoccupazione finanziaria è fuori luogo! Ancora non riuscite a gestire certe questioni con potere e prestigio, ma è questione di poco; sapete comunque dare un tocco originale a ogni impegno.

Acquario

Non è certo la Luna in Leone, opposta al vostro segno, a guastare umore e sabato! In effetti, non vi manca la capacità di relazionare serenamente con gli altri sollecitata dalle buone stelle di questo periodo che vi preannunciano momenti ed eventi in grado di strapparvi alla noia della routine. In coppia trovate terreno fertile per impostare un dialogo sereno e costruttivo.

Pesci

Parliamo di benessere. Dedicate tempo all’armonia psicofisica che è sempre molto importante per voi. Imparate a ricavare vigore da ogni occasione, a ricaricarvi di energia con un’attività fisica leggera adatta alla stagione e al vostro temperamento. Il vostro partner ideale? Deve assecondarvi, comprendere la profondità delle vostre emozioni, leggervi nella mente. È lui!

Fonte immagine: Quique da Pixabay