Palermo, travolto mentre attraversa col suo cane: è gravissimo

E' ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione un uomo di 69 anni investito su strada a Palermo mentre attraversava

Terribile incidente stradale questa mattina a Palermo, con un anziano coinvolto e ricoverato in condizioni critiche. L’uomo, di 69 anni, è stato investito da un’auto mentre passeggiava il suo cane lungo via Gino Marinuzzi, intorno alle 7,30 del mattino. Alla guida della Lancia Y c’era un uomo di 63 anni. Secondo le prime ricostruzioni, pare che l’anziano stesse attraversando la strada, forse vicino alle strisce pedonali, quando è stato preso in pieno dall’auto. L’impatto sarebbe stato così forte da scaraventare l’uomo lontano dalla posizione iniziale. Sul luogo dell’incidente, gli agenti hanno trovato tracce di sangue.

L’anziano è ricoverato in rianimazione: indagini in corso



Il ferito è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Palermo, presentando gravi lesioni facciali, un trauma cranico e diverse ferite addominali. Attualmente è ricoverato nel reparto di Rianimazione, con prognosi riservata. Le autorità, nel frattempo, hanno ascoltato diversi testimoni e stanno cercando di ottenere le registrazioni delle telecamere di sorveglianza nelle vicinanze per comprendere meglio la dinamica dell’incidente e stabilire le responsabilità dell’automobilista coinvolto.

