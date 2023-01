Palermo, dentro la scatola dei cioccolatini c’era la cocaina: scatta l’arresto

Con un blitz all'interno della sua abitazione, gli agenti di Polizia hanno tratto in arresto un uomo residente nel quartiere Zen 2

Nel corso degli ultimi giorni, con un mirato blitz, la Polizia di Stato è pervenuta all’identificazione ed all’arresto di un residente dello “Zen 2” che nella cucina del suo appartamento deteneva droga già confezionata e materiale per il confezionamento.

L’operazione è stata condotta dagli agenti della sezione “Investigativa” del Commissariato di San Lorenzo che, riannodando i fili di un’indagine fatta di verifiche ed osservazioni discrete, sono giunti quasi a nell’abitazione dell’uomo.

È stato lui stesso a consegnare agli agenti un sacchetto di plastica, occultato senza neanche tante precauzioni sulla sommità della credenza.

Non soltanto cocaina: trovati anche 21 grammi di hashish

Forse l’unica cautela era stata quella di far ricorso ad un contenitore apparentemente insospettabile, quello di una nota marca di cioccolatini, contenente un sacchetto di cellophane con cocaina sfusa dal peso lordo di 19,37 grammi e 21,80 grammi di hashish, sostanza da taglio, 9 stecchette di hashish già confezionate, graffette, bilancini ed altro materiale chiaramente dedicato al confezionamento.

La perquisizione è stata estesa anche ad alcuni mezzi e ad un locale nella disponibilità dell’uomo senza però dare corso ad ulteriori rinvenimenti e sequestri.

Giova precisare che l’uomo è, allo stato, indiziato in merito ai delitti contestati e che la sua posizione sarà definitiva solo dopo l’emissione di una, eventuale, sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza