Palermo, il carro di Santa Rosalia al Politeama – VIDEO

Un evento che non accadeva da quasi cento anni, previsto da un progetto propedeutico al 400esimo festino del 2024

Il carro al Politeama

Non accadeva da quasi cento anni, il carro del Festino di Santa Rosalia torna a fare bella mostra di sé davanti al Teatro Politeama. Lo fa durante il periodo festivo, addobbato per le feste, con rose e luci in tema natalizio.

Stanotte iil carro con la Santa, patrona di Palermo, è stato trasportato per le strade della città e piazzato – come si vede nel video – a Piazza Ruggero Settimo, speculare all’albero di Natale 2022. Il Comune e l’associazione Terzo Millennio, nell’ambito del progetto “Dalla rosa nasce il giglio” ha portato questa iniziativa che, insieme ad altre che verranno fatte prossimamente, avvicina alla grande festa del 2024, quando si celebrerà il 400esimo Festino di Santa Rosalia.