Palermo, marijuana nel comodino della camera da letto: scatta l’arresto

La Polizia nei giorni scorsi ha fermato un cittadino straniero a Palermo che custodiva della sostanza stupefacente nella propria stanza

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Palermo ha arrestato un cittadino straniero in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante un servizio di prevenzione e controllo del territorio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno notato due individui in via Livorno intenti a confabulare, che hanno cercato di allontanarsi quando hanno visto gli agenti. Questo comportamento ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di sottoporre i due soggetti a una perquisizione personale.

Otto involucri di marijuana trovati durante la perquisizione

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato otto involucri in cellophane trasparente contenenti una sostanza stupefacente, presumibilmente marijuana, accuratamente confezionata, all’interno della tasca del giubbotto di uno dei soggetti controllati.

L’uomo è finito in carcere

Gli agenti hanno quindi deciso di effettuare una verifica all’interno dell’abitazione del principale indiziato, dove hanno trovato ulteriore sostanza stupefacente, sempre verosimilmente marijuana, per un peso totale di 150 grammi. La sostanza è stata sequestrata e l’uomo è finito dietro le sbarre per detenzione ai fini di spaccio. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria.