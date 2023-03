Palermo, movida interdetta a chi turba la sicurezza: emessi due Daspo Willy

Il questore di Palermo ha emesso il divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento

Zone della movida interdette a chi ne ha turbato la sicurezza. E’ quanto disposto dal questore di Palermo Leopoldo Laricchia che ha emesso un ‘Daspo Willy’ – divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento – nei confronti di un uomo responsabile di tentata rapina e tentata estorsione in concorso.

L’episodio alla Vucciria

L’episodio risale al 30 dicembre quando, nel quartiere ‘Vucciria’, l’uomo si è avvicinato alla sua vittima e col pretesto di restituirgli le chiavi dell’auto che aveva perso lo ha attirato in un vicolo. Lì, insieme a un complice, gli avrebbe chiesto mille euro per la restituzione della chiavi. Il provvedimento è stato emesso per due anni. Lo stesso provvedimento è stato emesso nei confronti di un cittadino straniero, denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata.