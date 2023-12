Palermo, concerto di Capodanno: Amat predispone piano di trasporto straordinario

L'Amat ha predisposto un piano di trasporto straordinario in occasione del prossimo concerto di Capodanno: info e costi

L’Amat ha predisposto un piano di trasporto straordinario in occasione del prossimo concerto di Capodanno in piazza Ruggero Settimo. Sono state disposte delle linee che collegheranno i parcheggi Lennon, Basile ed Emiri per accompagnare le persone al concerto dal pomeriggio e per il rientro fino alle 2.30 di notte.

Le tratte

Dal Parcheggio Emiri: Linea 124 sino al Politeama.

Dal parcheggio Basile: Linea 104 e 108 sino al Politeama.

Dal parcheggio Basile: Linea 109 sino alla Stazione Centrale.

Dal parcheggio Lennon: Linea 103 e 134 sino al Teatro Massimo.

Dalla Stazione Centrale: Linea 101 e 107 sino al Politeama.

Per il rientro (ore 2/2.30):

Dal Politeama verso il parcheggio Lennon: Linea N3.

Dal politeama verso il parcheggio Basile: Linea N7.

Dal politeama verso il parcheggio Emiri: Linea N5.

Le parole degli assessori sul concerto di Capodanno

Per il presidente Giuseppe Mistretta, “Amat anche in questa occasione si pone come partner strategico del Comune di Palermo in occasione del concerto di Capodanno”, mentre gli assessori Carta e Cannella ringraziano l’azienda “per il potenziamento del servizio di alcune linee che consentiranno di raggiungere agevolmente piazza Politeama per assistere al concerto di Capodanno e di poter rientrare alla fine, senza dover soffrire delle necessarie limitazioni al traffico veicolare. Ancora una volta l’Amat si dimostra l’azienda di trasporto pubblico dei palermitani con servizi sempre più vicini agli utenti”.

Info e costi

Il costo del biglietto sarà sempre di 0,50 centesimi, se acquistato in digitale, e di 1,40 centesimi se acquistato cartaceo alla partenza e sarà naturalmente valido anche per la corsa di ritorno. Inoltre, ci sarà un servizio di bus navetta per persone con disabilità e verrà garantito dall’azienda dalle ore 19 del 31.12.2023 alle ore 2.30 del 1.1.2024. Il capolinea sarà presso piazza Crispi alt. capolinea bus 806 (lato giardino Inglese). La navetta percorrerà via Daita, via Turati, piazza Sturzo, via G. Puglisi Bertolino, via Isidoro Carini, piazza Crispi (piazza Croci).