A Palermo rissa tra automobilisti, uno sale sulla fiancata dell’auto del “rivale” con un suv

Circola un video sui social che ritrae una scena deplorevole, priva di qualsiasi forma del libero convivere e di civiltà. Però, prima una premessa a scanso di equivoci, Palermo non è tutta così.

Il video dello scontro

Il video in questione è stato girato per le strade di Sferracavallo, esattamente all’incrocio e biforcazione che consentono di andare a Tommaso Natale oppure per la strada che conduce all’Elenka, Lidl (ex Coca Cola) e così via.

Insomma, in questo incrocio due automobilisti più un passeggero hanno una controversia che sfocia dapprima sfoderando dei colpi ai danni di un suv e, poi, il conducente di quest’ultima auto decide di vendicarsi accelerando verso l’altra vettura tanto da salirgli letteralmente sulla fiancata sinistra e causargli un’ammaccatura.

La gente osserva incredula, tra l’altro il tutto fatto dinanzi agli occhi di un gruppo di ragazzini. Non il migliore degli esempi. Alla fine del video, si vede un’automobile delle due protagoniste che parte all’inseguimento del suv.

Video Facebook