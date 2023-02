Palermo, un tavolo di confronto e monitoraggio sul Pnrr

Ne hanno chiesto l’istituzione i vertici provinciali di Cgil, Cisl e Uil per consentire un confronto efficace con Città Metropolitana e Comuni sulla piena attuazione degli investimenti previsti

PALERMO – Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto al sindaco Roberto Lagalla di costituire un tavolo di confronto e di monitoraggio sul Piano nazionale di ripresa e resilienza per l’Area metropolitana palermitana, con l’obiettivo di “consentire il confronto tra le organizzazioni sindacali, la Città Metropolitana e i Comuni per la piena e rapida attuazione degli investimenti previsti a livello territoriale”.

Nella lettera in cui si ufficializza la richiesta – spedita anche al prefetto Maria Teresa Cucinotta – il segretario generale della Cgil Palermo Mario Ridulfo, il segretario generale della Cisl Palermo-Trapani Leonardo La Piana e la segretaria generale della Uil Sicilia e Area Vasta Luisella Lionti, hanno fatto espressamente richiamo al Protocollo per la partecipazione e il confronto nell’ambito del Pnrr, siglato il 27 gennaio dall’Anci con i sindacati.

Il documento in questione è stato siglato dal presidente dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani, Antonio Decaro, con i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. “Nel momento decisivo per la realizzazione concreta delle opere del Pnrr – ha commentato Decaro dopo aver firmato l’intesa – mentre siamo ormai all’assegnazione dei lavori e all’apertura dei cantieri, è molto importante che i Comuni abbiano trovato con le confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil un terreno di impegno comune, per superare i problemi e garantire ai cittadini i risultati di questo grande piano di investimenti pubblici che affida ai Comuni finanziamenti per oltre quaranta miliardi di euro da trasformare in opere indispensabili alle nostre comunità”.

“Il protocollo d’intesa che abbiamo sottoscritto – ha aggiunto Decaro – prevede che i Comuni e le organizzazioni sindacali si consultino sistematicamente nei territori per fare il punto sull’andamento dei lavori e verificare che nelle amministrazioni si completi il piano di assunzioni previsto dal Pnrr e necessario ai Comuni per realizzare le opere assegnate”.

“Il Pnrr – ha concluso il presidente dell’Anci – sarà utile ai nostri cittadini se, oltre alle opere pubbliche, porterà anche occasioni di sviluppo e di nuova occupazione. A questo fine, i Comuni e i sindacati garantiranno insieme che gli investimenti rispettino gli assi strategici della transizione digitale ed ecologica, della spinta all’occupazione giovanile e femminile, dello sviluppo del Sud e del rafforzamento dell’inclusione sociale. Il nostro comune interesse è che dall’attuazione del Pnrr si avvii una riconversione verso nuove politiche industriali e scaturiscano nuovi posti di lavoro, e lavoreremo per questo”.

In questo quadro si inserisce dunque la missiva inviata ieri dalle parti sociali della provincia, che avevano già anticipato la richiesta in questione in un incontro con il sindaco del 14 novembre scorso, quando è stato avviato il confronto sulle emergenze di Palermo. “In quella occasione – hanno affermato Ridulfo, La Piana e Rionti – abbiamo chiesto anche di costituire una cabina di regia per valutare l’impatto dei progetti previsti sulla città e abbiamo dichiarato la disponibilità a svolgere un ruolo attivo nel rilancio di Palermo, che purtroppo si trova agli ultimi posti delle classifiche sulla qualità della vita”.

“Un confronto continuo e partecipato – hanno concluso i sindacati – tra gli Enti locali e gli attori sociali ed economici è indispensabile per utilizzare al meglio le risorse destinate alla crescita del territorio e ridurre le diseguaglianze e i problemi che il nostro difficile contesto economico ci chiama ad affrontare”.