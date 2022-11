Palermo-Venezia, rosanero in campo dopo la sosta: Sala e Stulac titolari

Archiviata la sosta del campionato, il Palermo torna in campo contro il Venezia nel match valido per la quattordicesima giornata di serie B

Archiviata la sosta del campionato, il Palermo torna in campo contro il Venezia nel match valido per la quattordicesima giornata di serie B, in programma domani (domenica 27 novembre) alle ore 18 allo stadio “Renzo Barbera”.

Lo stop al torneo è servito al tecnico Eugenio Corini per rivedere le idee dopo uno scorcio di campionato che, classifica alla mano, ha deluso le aspettative dei tifosi rosanero. Il Palermo occupa il quattordicesimo posto con 15 punti, frutto di 4 vittorie e tre pareggi. Sei le sconfitte subìte da Brunori e compagni. Ancora il numero 14: sono le reti siglate dalla squadra siciliana, 18 i gol incassati. Ventinove le ammonizioni, tre i cartellini rossi sventolati nei confronti di calciatori. Nelle ultime 5 giornate il Palermo ha vinto due partite, perse altrettante e un pareggio.

Palermo, Sala al posto di Devetak: conferme in attacco

Si torna in campo e il calendario presenta ai rosanero la gara interna contro i lagunari. Corini rimane fedele al “suo” 4-3-3. Pigliacelli in porta, difesa con Mateju a destra, Nedelcearu (Marconi squalificato) e Bettella centrali, con Sala al rientro sulla fascia sinistra. Panchina per Devetak. A centrocampo potrebbe tornare in campo dal primo minuto Stulac. In questo caso Broh si accomoderebbe in panchina per subentrare nel corso del match. Segre e Gomes completano il reparto. In attacco tutto confermato: Brunori punta centrale con il sostegno di Valente (a destra) e Di Mariano (a sinistra).

Venezia, penultimo posto per lagunari, Vanoli col 3-5-2

Il Venezia al diciannovesimo (penultimo) posto con 9 punti: bottino magro per la squadra guidata da Paolo Vanoli che negli ultimi 5 incontri ha conquistato un solo punticino (tre sconfitte consecutive). Il tecnico degli arancioneroverdi dovrebbe confermare il 3-5-2: in porta Joronen; linea di difesa composta da Wiśniewski, Modolo e Ceccaroni; robusto centrocampo con Zampano, Črnigoj, Busio, Andersen e Zabala; in avanti il tandem con Johnsen e Pohjanpalo. Assente per squalifica Haps. Sono 23 i giocatori convocati.

Palermo, Corini: “Venezia forte ma in difficolta’”

“Queste due settimana le abbiamo passate con la delusione per la sconfitta di Cosenza – ha detto Corini in conferenza prematch – . Dobbiamo trasformarla in energia nella gara contro contro il Venezia, squadra molto forte ma in difficoltà. Con i calabresi non è mancata l’attenzione, mi avrebbe fatto arrabbiare molto. Il nostro obiettivo è chiaro, consolidare la categoria. dalla squadra mi aspetto una fare ulteriore di miglioramento, consapevoli che è un campionato molto equilibrato. Le squadre blasonate stanno avendo qualche difficoltà, nella parte alta della classifica torviamo squadra forti ma non attese in quelle posizioni.

Venezia, Vanoli: “Palermo avversario ostico”

“Il Palermo è un avversario ostico, con uno dei reparti offensivi del campionato e con la possibilità di cambiare il proprio sistema di gioco. La loro è una squadra forte nelle ripartenze – ha detto Vanoli alla vigilia della gara in Sicilia – e difficile da affrontare a casa loro, tutti conosciamo il calore e l’intensità dei tifosi rosanero: dovremo essere bravi noi a rimanere concentrati sul campo. In queste due settimane abbiamo lavorato intensamente e molto bene – sottolinea l’allenatore dei lagunari – , abbiamo recuperato a livello fisico e continueremo su questa linea. E‘ tutto nelle nostre mani: è una nostra responsabilità uscire da questa situazione”.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Bettella, Sala; Segre, Gomes, Broh (Stulac); Valente, Brunori, Di Mariano. Allenatore: Corini.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Wiśniewski, Modolo, Ceccaroni; Zampano, Črnigoj, Busio, Andersen, Zabala; Johnsen, Pohjanpalo. Allenatore: Vanoli.

Palermo-Venezia, arbitra Manganiello

Sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo l’arbitro di Palermo-Venezia. Gli assistenti Di Gioia e Lombardo, quarto uomo Meraviglia. Al Var Rapuano, assistente Var Paterna.

Palermo-Venezia, dove vedere la gara in tv

La sfida del “Barbera” in programma domani, 27 novembre alle ore 18 sarà trasmessa da Dazn per gli abbonati attraverso l’app scaricabile su smart tv oltre che sulle console di gioco Xbox e PlayStation, utilizzabile su dispositivi da collegare alla tv come Timvision Box, Google Chromecast e Amazon Fire Tv Stick. Dazn è disponibile sia sui sistemi operativi iOs o Android su smartphone e tablet. Anche su Sky Sport, dietro abbonamento, sarà possibile vedere il match. I tifosi rosanero potranno vedere in tv la gara del Palermo anche sulla piattaforma Helbiz Live, disponibile sulle smart tv e disponibile anche nei channel di Amazon Prime Video, con un abbonamento a parte oltre a quello base. Palermo-Venezia sarà visibile in streaming anche su Sky Go per gli abbonati a Sky Calcio e su Onefootball in pay-per-view.