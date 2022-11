Tragedia a Pantelleria, donna di 36 anni muore durante battuta di pesca

L’amico, che si era immerso con lei, non l’ha più vista ed ha così iniziato una disperata ricerca, fino a quando non ha notato il corpo adagiato sul fondale

Donna di 36 anni muore durante una battuta di pesca subacquea, è tragedia nel mare di Pantelleria. E’ accaduto ieri pomeriggio in località Scauri. La donna, originaria di Venezia, era uscita in barca con un amico, un sub esperto. Dopo essersi tuffata in mare, qualcosa sarebbe andato storto.

L’amico, che si era immerso con lei, non l’ha più vista ed ha così iniziato una disperata ricerca, fino a quando non ha notato il corpo adagiato sul fondale. L’ha riportata sulla barca ed ha tentato di rianimarla, ma non c’è stato nulla da fare. Del caso si occupano adesso i carabinieri. Un’inchiesta è stata avviata dalla Procura di Marsala che ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima, che è stato portato nel cimitero di Kamma. La 36enne era solita trascorrere le vacanze a Pantelleria, dove i genitori hanno una villa ma da poco erano rientrati a Venezia.