“Papà picchia mamma”: salvata dal figlio di 11 anni che chiama il 112

A distanza di pochi giorni un altro minorenne allerta le forze dell'ordine per salvare la madre dai maltrattamenti del marito

E’ stato arrestato dai carabinieri di Ancona per aver picchiato e maltrattato sua moglie nella loro abitazione. Protagonista dell’ennesima violenza perpetrata su una donna è un uomo di 50 anni. Fortunatamente per lei, mostrando grande coraggio e prontezza di spirito, in casa c’era anche il figlio di 11 anni che ha chiamato il 112 per segnalare l’accaduto: «Venite per favore».

Il caso analogo

Minorenni alla riscossa dunque, se si pensa che soltanto venerdì scorso, una bimba di 7 anni aveva contattato il numero unico di emergenza per chiedere aiuto per la mamma. Dopo che l’11enne ha allertato i soccorsi, ad accorrere sono stati i carabinieri della stazione principale di Ancona. Giunti a casa della coppia, nel quartiere del Piano San Lazzaro, hanno arrestato l’uomo. Con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, il marito violento è ora in custodia cautelare nel carcere anconetano di Montacuto. La donna, di nazionalità straniera, lo aveva già denunciato nei mesi scorsi .