Pasqua 2024, Catania tra le mete italiane scelte dagli europei

Catania è tra le mete italiane scelte dai vacanzieri europei in vista della Pasqua 2024. Analisi di voli e hotel di JetCost.

Catania è tra le mete italiane scelte dai vacanzieri europei in vista della Pasqua 2024. Il motore di ricerca di voli e hotel JetCost ha analizzato che le ricerche di voli sono aumentate del 13% e quelle di alberghi del 16% rispetto al periodo pasquale del 2023. Dunque è l’anno con il maggior numero di ricerche nella storia. Sono tanti i cittadini d’Europa che hanno deciso di viaggiare scegliendo proprio l’Italia per le imminenti festività. L’offerta del Bel Paese è infatti ricca e vasta: dal clima passando a culture e cibi. La nazione italiana è così il secondo paese più ricercato su JetCost per trascorrere queste vacanze. L’Italia è dietro alla Spagna e prima del Portogallo.

I risultati delle analisi

JetCost analizza le ricerche effettuate tramite il suo sito per ottenere dati molto affidabili considerano che non si parla di sondaggi. Dalle ricerche di voli nel corso della Pasqua 2024 emerge che una grande maggioranza ha optato per Roma: città più richiesta dai viaggiatori tedeschi, francesi, spagnoli, olandesi e portoghesi e la seconda più apprezzata dai britannici. Figurano tra le città italiane scelte per le festività dagli stranieri Milano, Venezia, Firenze, Napoli e Catania.

Inoltre per gli italiani la capitale è l’ottava città più ambita al mondo per trascorrere queste vacanze. Le capitali e le città principali dei paesi europei sono le prime destinazioni più ambite: Parigi (1), Amsterdam (2), Barcellona (3), Londra (4), Praga (9), Madrid (10), Lisbona (11), Valencia (13), Siviglia (15), Budapest (17), Vienna (18), Bucarest (19), Tenerife (20) e Berlino (22).

Pure altre città italiane sono molto ricercate quali Napoli (5), Catania (6), Milano (7), Palermo (14), Torino (23), Firenze (24) e Bari (25). Invece quanti hanno scelto destinazioni a lungo raggio propendono per New York al 12esimo posto.

Le destinazioni più popolari per Pasqua tra gli italiani

Di seguito la classifica delle città più popolari tra gli utenti di JetCost in Italia:

Parigi Amsterdam Barcellona Londra Napoli Catania Milano Roma Praga Madrid

Ignazio Ciarmoli, direttore Marketing JetCost, ha commentato le statistiche pasquali. “Questa sarà una Pasqua con numeri da record per le ricerche di hotel e voli mai raggiunti prima. È una grande notizia vedere che l’interesse dei turisti per Roma si sia mantenuto e che continui a essere una delle principali destinazioni turistiche del mondo, tra i buoni prezzi che offre, in confronto ad altre città, la sua ricchezza culturale e le sue bellezze in questo periodo dell’anno; la sua variegata offerta gastronomica e i suoi buoni hotel e servizi continuano a sedurre un gran numero di turisti per essere una delle città italiane preferite sul motore di ricerca JetCost. Non sorprende quindi che con le sue numerose attrazioni sia ancora una volta anche una delle città più ricercate dagli italiani per la Pasqua 2024″.