Paura ad Agrigento: autobus prende fuoco, salvi i passeggeri – VIDEO

Un autobus ha preso improvvisamente fuoco mentre era in marcia lungo la via Francesco Crispi: salvi per miracolo i passeggeri

Panico e paura lungo la via Francesco Crispi ad Agrigento per un autobus di linea per il trasporto extraurbano andato in fiamme mentre era in marcia. L’autista accortosi del fumo ha subito arrestato la marcia ed è sceso dal mezzo, e aiutato da un vice ispettore della Polizia aggregato alla Questura di Agrigento hanno messo in salvo i passeggeri e tentato di spegnere le fiamme con un estintore, ma in poco tempo il pullman è stato completamente avvolto dal fuoco.

Incendio causato da un corto circuito nel vano motore

Tempestivo l’arrivo dei Vigili del fuoco che hanno completato le opere di spegnimento è messo in sicurezza l’area.

Stando ad una prima ricostruzione sembra che l’incendio sia stato scaturito da un corto circuito nel vano motore.

Fortunatamente non si registrano feriti. Traffico bloccato.