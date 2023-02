PD, in Sicilia Bonaccini è in testa, Schlein seconda

Bonaccini sul gradino più alto del podio nel voto degli iscritti al PD in Sicilia. Il presidente dell'Emila Romagna è tallonato da Schlein.

È Stefano Bonaccini il più votato dagli iscritti al Partito Democratico in Sicilia nell’ambito della consultazione che porterà alle Primarie del prossimo 26 febbraio.

Nei circoli Dem dell’Isola il governatore dell’Emilia Romagna è il soggetto più gradito agli iscritti, con il 42% circa delle preferenze. Seguono Elly Schlein che si piazza in seconda posizione con il 36% circa, mentre al terzo posto figura Gianni Cuperlo con il 15%.

PD, Schlein prima a Catania

In base ai dati in arrivo dai circoli, la vicepresidente dell’Emilia Romagna risulta essere prima in diverse città dell’Isola.

In provincia di Catania le preferenze a suo favore sfiorano il 70%, mentre in città Schlein “vola” fino al 75%. Buoni anche i risultati raggiunti a Palermo e Messina.

Devono ancora essere conteggiati i voti provenienti dall’area di Siracusa, dove sono presenti oltre 2mila iscritti. I risultati definitivi in Sicilia e nel resto d’Italia saranno resi noti nelle prossime ore.