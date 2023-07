Peste suina: accertati 9 nuovi casi, positività salgono a 880

Sono 107 i Comuni nel territorio italiano in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana

Nove nuovi casi di peste suina africana sono state accertate dall Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta tra Piemonte e Liguria. In particolare, sei casi sono stati rilevati in provincia di Genova, uno ad Arenzano (primo caso da inizio emergenza), uno a Borzonasca (primo caso ), uno a Sant’Olcese (primo caso), tre a Genova (diciassette).

I casi identificati nelle province

I restanti tre casi sono stati identificati in provincia di Alessandria, uno a Cavatore (sei da inizio emergenza), uno a Dernice (tre), uno a Trisobbio (due). Complessivamente le positività sono ora 880, di cui 403 in Liguria e 477 in Piemonte. Con i casi di Arenzano, Borzonasca, e Sant’Olcese diventano 107 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana.