Picchiata e quasi soffocata da marito si rifugia da vicini, arrestato 57enne

L’altra sera è tornato a casa e, al culmine dell’ennesima sfuriata, ha aggredito la moglie, colpendola al volto con un pugno, per poi stringerle la gola come per soffocarla. Fortunatamente, la donna è riuscita a scappare per strada. Scalza, si è poi rifugiata dai vicini, riuscendo quindi a chiedere l’intervento dei militari dell’Arma. E’ accaduto a Carosino, in provincia di Taranto.

L’intervento dei carabinieri

I carabinieri della Stazione di San Giorgio Ionico hanno arrestato un uomo di 57 anni, presunto responsabile di maltrattamenti in famiglia e di aver picchiato la moglie. Secondo quanto riferito dalla vittima, gli episodi di violenza, anche psicologica, da parte dell’uomo nei suoi confronti, duravano ormai da diversi anni. La pattuglia intervenuta, dopo aver ricostruito l’accaduto, ha arrestato il presunto aguzzino, in questo modo ponendo fine a quello che sarebbe stato rappresentato dalla vittima come un lungo calvario, che l’avrebbe costretta a vivere ogni giorno con la paura di subire violenze aggressioni, fisiche e verbali. L’uomo, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato portato in un’altra abitazione in regime di arresti domiciliari.