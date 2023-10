Più soldi dalla Regione per festival e rassegne cinematografiche

Sono 20 gli eventi in programma, conferme per molte kermesse divenute oramai una tradizione. Il governo aumenta la dotazione di altri 35 mila euro e finanzia 18 progetti cinematografici

Quasi mezzo milione di euro per il cinema siciliano. Quello dei festival, delle rassegne, che stanno ormai diventando una consuetudine per il pubblico un po’ su tutto il territorio regionale, e che diffondono l’amore per la settima arte anche nelle sue forme meno convenzionali e conosciute.

Manifestazioni di sempre maggiore valore e impatto sul mondo culturale siciliano e oltre, tanto che l’assessorato regionale al Turismo, sport e spettacolo ha deciso, per il 2023, di aumentare la dotazione finanziaria del bando, portandola da 450 mila a 485 mila euro. Con questi fondi è stato così possibile dare supporto economico a 20 eventi, distribuiti in tutta la regione, che presentano il mondo del cinema da svariati punti di vista. I finanziamenti concessi vanno da un massimo di oltre 46 mila euro ad un minimo di poco più di 3 mila.

Diverse le manifestazioni finanziate

Sono diverse le manifestazioni finanziate che si ripropongono ormai da anni, diventando dei capisaldi nel panorama culturale siciliano. Si va dall’Efebo d’oro Film Festival, premio internazionale di cinema e narrativa, giunto alla 45esima edizione. Altra manifestazione di grande rilevanza è l’Ortigia Film Festival, a Siracusa, fondato nel 2009 dall’associazione culturale Sa.Li.Ro’, che promuove, stimola e sostiene la cultura cinematografica e dell’audiovisivo italiana e internazionale con particolare attenzione al cinema più giovane e innovativo.

All’interno della lista, anche rassegne che si occupano di approfondire tematiche un po’ più di nicchia. Ad esempio, il Festival della comunicazione e del cinema archeologico, dedicato alla divulgazione del mondo antico attraverso le arti visive, che si svolge ogni anno nel mese di ottobre a Licodia Eubea, piccolo borgo nel cuore degli Iblei. L’obiettivo principale del Festival è quello di rendere la disciplina archeologica “pubblica”, ovvero di sensibilizzare la società civile ai grandi temi dell’archeologia, della storia e dell’arte e rendere lo studio del mondo antico più accattivante e comprensibile, attraverso l’arte cinematografica. Ancora, il Salina DocFest, a Salina in provincia di Messina, il festival internazionale del documentario narrativo, una forma di audiovisivo che racconta la realtà senza dimenticare i meccanismi della narrativa tradizionale, giunto alla 17esima edizione.

Non manca il cinema che guarda alla società che cambia, come il Sicilia queer international new visions Filmfest 2023, alla 13esima edizione, nella sua sede storica di Palermo. Ancora, a Bagheria, l’Animaphix Nuovi linguaggi contemporanei Film Festival, la cui organizzazione ha l’obiettivo di promuovere e diffondere l’arte e la cultura del cinema d’animazione in Sicilia.

Il bando per l’assegnazione dei contributi prende le mosse dalla legge regionale del 21 agosto 2007, che ha impegnato la regione siciliana a perseguire l’obiettivo di incentivare la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, per rafforzare e qualificare le imprese locali, attrarre le produzioni nazionali e internazionali, favorire la crescita professionale degli operatori del settore, diffondere la conoscenza dell’Isola.

La possibilità di aumentare il budget disponibile si è presentata a seguito della direttiva assessoriale n. 2316 che ha come oggetto “Criticità settore festival del cinema in Sicilia”, con la quale, per l’esercizio finanziario 2023, viene ampliata la destinazione delle risorse. A seguire il decreto del dirigente generale che ha incrementato la dotazione finanziaria del bando fino a 485 mila euro.