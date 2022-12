Pnrr: finanziato a Siracusa un centro di accoglienza per donne vittime di violenza

La struttura sarà intitolata a Raffaella Mauceri. Ad annunciarlo su facebook il sindaco di Siracusa Francesco Italia

In arrivo a Siracusa un importante finanziamento dai fondi Pnrr pari a € 1.221.353,32 che darà la possibilità al Comune di realizzare un centro di ospitalità in emergenza per donne vittime di violenze e per i figli minori. Ad annunciarlo, sulla sua pagina facebook, è il sindaco di Siracusa Francesco Italia.

La struttura che sarà dedicata a Raffaella Mauceri, avrà sede in Via Salibra, e prenderà il posto di un immobile confiscato alla mafia che verrà demolito. Il nuovo bene, che avrà lo stesso volume del precedente, è costituito da un fabbricato, ad uso residenziale, di due piani fuori terra con copertura a falde e da due piccole costruzioni adibite rispettivamente a garage ed a ripostiglio, siti su un lotto di terreno di estensione complessiva pari a mq 955. Il progetto prevede la realizzazione di un piano terra da destinare a sala polifunzionale e servizi d’accoglienza e un piano primo destinato alle camere e alla zona comune.