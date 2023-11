Ponte sullo Stretto, Conte (M5S): “Troppi soldi per una sola opera, meglio virare su Sanità”

L'ex presidente del Consiglio critico contro il Governo: "Non ha senso concentrare risorse in una sola opera".

L’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, torna ad attaccare la maggioranza di Governo – e in particolare la premier Giorgia Meloni – sui fondi che verranno impiegati per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina e sulla stessa utilità dell’opera che dovrebbe andare a collegare la Sicilia con la Calabria.

Conte: “Ha senso usare così il denaro?”

“Nelle condizioni in cui versa il Paese, è normale e ha senso concentrare le risorse per le infrastrutture in un’unica opera, il Ponte sullo Stretto?”, ha commentato il presidente del Movimento 5 Stelle presentando gli emendamenti penstastellati alla Manovra economica durante l’evento “La Manovra giusta. Sviluppo, equità e futuro”.

“Ha senso concentrare su questo oltre 11 miliardi per abbreviare di 10-15 minuti il passaggio sullo stretto, o non converrebbe concentrare quelle risorse sulla Sanità? Presidente Meloni, ma per tenere insieme questa maggioranza bisogna pagare questi prezzi scellerati ai compagni di viaggio?”, ha detto ancora Conte.