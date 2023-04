Ponte sullo Stretto, Forza Italia: “Sarà sempre il ponte Silvio Berlusconi”

Il deputato di Forza Italia sul Ponte sullo Stretto di futura realizzazione: "Ci siamo sempre battuti per la costruzione dell'opera".

“Per Forza Italia, e credo per l’Italia, il Ponte sullo Stretto è e sarà il Ponte Silvio Berlusconi. I primi provvedimenti concreti che hanno provato a dare impulso a quest’opera sono infatti quelli del Governo Berlusconi all’inizio degli anni 2000, dunque 23 anni fa”.

Lo ha detto in Aula il deputato di Forza Italia, Paolo Emilio Russo, intervenendo sulle questioni pregiudiziali al decreto legge Ponte Stretto.

“Governo Berlusconi ha sempre sostenuto l’opera”

“Forza Italia – ha aggiunto il deputato – si è da sempre battuta per la realizzazione del Ponte ed è per questo che sosterremo con forza questo provvedimento in Commissione e in Aula”.

“È stato il Governo Berlusconi, con la legge obiettivo, ad inserire il Ponte sullo Stretto tra le infrastrutture strategiche. E dal 2013 – ha proseguito – il collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria è considerato parte fondamentale del corridoio scandinavo-mediterraneo nell’ambito delle reti europee (TEN-T), a dimostrazione che il decreto è necessario e urgente non solo per l’Italia ma anche per l’Europa”.

Ponte sullo Stretto, Russo: “Finalmente giunto il momento”

“Più volte nella scorsa legislatura Forza Italia è intervenuta, spesso in solitudine, in favore di quest’opera, con coraggio e determinazione. Dal 31 marzo, giorno in cui è entrato in vigore il decreto legge, finalmente è giunto il momento: l’iter è concretamente ripartito e realizzeremo quella che è un’infrastruttura strategica non più rinviabile”, ha concluso Paolo Emilio Russo.