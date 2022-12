Poste Italiane, anno record pagamenti digitali in provincia Palermo

Sul territorio del Palermitano più di 450mila le carte Postepay che contribuiscono a raggiungere gli oltre 30 milioni di carte di pagamento

Poste Italiane si conferma motore di trasformazione digitale del Paese affermandosi, anche in provincia di Palermo, leader nei servizi dei pagamenti digitali. Ad oggi sul territorio del Palermitano sono più di 450mila le carte Postepay, numeri che contribuiscono a raggiungere gli oltre 30 milioni di carte di pagamento di Poste Italiane utilizzate su tutto il territorio nazionale.

Modello di distribuzione omnicanale

La rivoluzione digitale intrapresa da Poste Italiane ha puntato su un modello di distribuzione omnicanale che vede nella combinazione fra il canale fisico – con la rete più grande e capillare d’Italia – e mondo digitale, un punto di forza e un’opportunità per offrire nuovi servizi e soluzioni agili e innovative al milione 250mila cittadini e alle imprese locali della provincia palermitana.

L’ad Del Fante: “Ricavi aumentati nei primi 9 mesi del 2022”

Per Poste Italiane nei primi nove mesi dell’anno “i ricavi di pagamenti e mobile sono fortemente aumentati – ha spiegato l’Amministratore Delegato Matteo Del Fante in occasione della recente presentazione dei risultati relativi al terzo trimestre 2022 – evidenziando ancora una volta un tasso di crescita a doppia cifra, sostenuti dai pagamenti con carta. La valorizzazione di LIS all’interno del Gruppo è già in corso, con l’obiettivo di consolidare la leadership di PostePay nel business dei pagamenti e accelerando la strategia omnicanale di Gruppo”.

Crescere nel mondo dei pagamenti di prossimità

L’acquisizione di LIS, la più rilevante operazione finanziaria di acquisizione nella storia di Poste Italiane, permetterà infatti a Postepay, la società del Gruppo specializzata nelle transazioni elettroniche, di crescere nel mondo dei pagamenti di prossimità puntando su un’offerta di servizi innovativi e potendo contare allo stesso tempo sulla rete LIS, costituita da 54mila punti (bar e tabaccherie) e aggiuntiva rispetto a quella dei 13mila uffici postali di tutto il territorio nazionale.