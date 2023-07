Giocava con il monopattino, bambina di 6 anni muore investita da un’auto

In gravissime condizioni, la piccola è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Carlo

Tragedia a Potenza, dove una bambina di sei anni è morta all’ospedale “San Carlo”. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina di 6 anni, di origine ucraine, sarebbe stata investita dall’automobile mentre era a bordo di un monopattino. L’incidente si è verificato poco dopo le 22 nel Rione Lucania.

Bambina investita, prestati subito i soccorsi

Secondo i primi accertamenti della polizia, non era sotto l’effetto nè di alcol né di sostanze stupefacenti. La donna si è fermata per prestare soccorso alla bambina. In gravissime condizioni, la piccola è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Carlo ma non ce l’ha fatta. Sul posto, oltre al personale del 118, anche la Polizia di Stato.