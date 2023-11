Verso Potenza Catania, 25 i rossazzurri convocati da mister Tabbiani

Il Catania cerca il secondo successo consecutivo a Potenza dopo l'acuto nel recupero contro il Brindisi: i convocati rossazzurri

L’allenatore del Catania Luca Tabbiani ha convocato venticinque calciatori per la sfida al Potenza, in programma domani con inizio alle ore 14.00 allo stadio “Alfredo Viviani” e valevole per la dodicesima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/24.

Spicca nell’elenco il ritorno di capitan Giuseppe Rizzo, tenuto ai margini della rosa etnea nelle ultime due gare

Verso Potenza-Catania: l’elenco dei convocati etnei

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro:

1 Bethers

2 Curado

3 Maffei

4 Silvestri

5 Rapisarda

6 Zanellato

7 De Luca

8 Rocca

9 Sarao

11 Mazzotta

13 Bouah

16 Quaini

17 Dubickas

18 Rizzo

19 Deli

21 Ladinetti

24 Bočić

26 Lorenzini

27 Castellini

31 Chiarella

32 Chiricò

33 Zammarini

34 Toscano

77 Marsura

95 Albertoni