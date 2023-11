Trovato cadavere tra i rovi, shock nel Ragusano: sospetta overdose

Terribile scoperta a Pozzallo. La vittima è un uomo di 43 anni.

Tragedia a Pozzallo, in provincia di Ragusa, dove nelle scorse ore un uomo è stato trovato morto nei rovi vicino al viale Europa.

La vittima è un 43enne, che pare abbia origini statunitensi nonostante fosse residente nel Ragusano da molto tempo.

Pozzallo, uomo trovato morto: sospetta overdose

La dinamica del decesso è ancora da definire e al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ipotesi il 43enne sarebbe morto per un’overdose, ma solo esami specifici che verranno realizzati nei prossimi giorni potranno accertare le reali cause della tragedia. Purtroppo per il malcapitato non c’è stato nulla da fare.

Sul caso indagano i carabinieri.

Altri due casi nel giro di poche settimane

Nelle scorse settimane, in Sicilia si sono verificate altre tragedie simili. Nello specifico, lo scorso 5 ottobre a Licata, in provincia di Agrigento, è stato trovato morto in auto un uomo disoccupato di 53 anni. Anche in questo caso, i carabinieri hanno avviato le indagini sospettando che all’origine del decesso potesse esserci un’overdose da sostanze stupefacenti.

Stesso sospetto anche per un altro caso, quello del marittimo di 35 anni trovato senza vita nella propria abitazione di corso Serrovira, sempre a Licata. A causare la morte, almeno secondo le prime indagini sul caso, sarebbe stata una dose letale di eroina.

