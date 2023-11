Precipita nel vano ascensore, 74enne in gravi condizioni: interviene l’elisoccorso

Il pensionato è caduto per circa 4 metri, schiantandosi contro la parte superiore della cabina che era bloccata ai piani inferiori

Un uomo di 74 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Cagliari dopo un terribile incidente avvenuto a Cardedu, in provincia di Nuoro. Per cause ancora da chiarire, il 74enne si sarebbe ferito gravemente dopo essere precipitato nel vano ascensore di un palazzo: non si sarebbe accorto che la cabina non era arrivata al piano ed è caduto nel vuoto.

Il volo di oltre 4 metri

Il pensionato è caduto per circa 4 metri, schiantandosi contro la parte superiore della cabina che era bloccata ai piani inferiori. Lanciato l’allarme dalle urla dello stesso uomo, i vicini hanno allertato tempestivamente i vigili del fuoco che hanno recuperato l’anziano caduto nel vano ascensore.

L’intervento dell’elisoccorso

Dolorante alle gambe ma vigile, il 74enne è stato preso in cura dai medici del 118 accorsi sul posto. Poco dopo è stato deciso il trasferimento in elisoccorso all’ospedale di Cagliari per accertamenti. Non sarebbe in pericolo di vita. Presenti sul posto anche i carabinieri per verificare eventuali responsabilità nella manutenzione dell’impianto.