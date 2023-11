Scontro frontale tra 2 mezzi: motociclista in elisoccorso a Catania

Intorno alle 14:45 di oggi si è verificato un serio incidente sulla Strada Provinciale 26. A essere coinvolti due mezzi.

Intorno alle 14:45 di oggi si è verificato un serio incidente sulla Strada Provinciale 26. A essere coinvolti, così come riportato dal “Corriere Elorino”, due mezzi a circa 2 chilometri da Rosolini. Nello specifico si sarebbero scontrati frontalmente un furgone che stava raggiungendo proprio il paese in questione e una moto che viaggiava in direzione Pachino. Il centauro, di Ispica, avrebbe riportato fratture al bacino e al ginocchio dopo essere finito sull’asfalto. I sanitari del 118 arrivati sul luogo del sinistro hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto d’urgenza al Trauma Center del Cannizzaro di Catania. Il velivolo sarebbe atterrato più o meno alle 15:30 nell’area della Protezione Civile. Il motociclista non sarebbe in pericolo di vita.

