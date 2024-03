L’Aquila, un prete si schianta in auto: era positivo alla cocaina

Alla guida lungo la statale 17, l'uomo colombiano risulta essere scomparso

Si schianta con l’auto e, dopo essere risultato positivo alla cocaina ed essere stato denunciato, dell’uomo non ci sarebbero più tracce. La vicenda è accaduta a Rivisondoli (L’Aquila) e il protagonista di questo incidente è don Daniel Arturo Cardenas, il prete del paese.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Prete si schianta con l’auto e risulta positivo alla cocaina

La vicenda risale alla notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo e il protagonista di questo episodio è don Daniel Arturo Cardenas, il prete di Rivisondoli (paese nella provincia di L’Aquila, in Abruzzo). Alla guida lungo la statale 17, l’uomo colombiano si sarebbe schiantato contro un altro mezzo, distruggendo l’auto. Una volta arrivati i soccorsi, il parroco è stato velocemente medicato e trasferito all’Ospedale di Sulmona, luogo in cui è stato anche effettuato un test antidroga. Da qui, la rivelazione: il prete era positivo alla cocaina. Per lui – come da norma del codice della strada – è scattato il ritiro della patente e la denuncia per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Dopo la denuncia l’uomo è scomparso

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, non ci sarebbero più tracce del parroco di Rivisondoli. Don Arturo Cardenas, infatti, sembra essere sparito nel nulla dopo questa vicenda. Indagini in corso per capire cosa accaduto e dove potrebbe essere il prete.