Processo Open Arms, nuova udienza di Salvini al carcere Ucciardone di Palermo

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è arrivato stamattina all’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo per prendere parte all’udienza relativa al processo Open Arms.

Il leader della Lega, assistito dall’avvocato Giulia Bongiorno, è imputato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per avere impedito nell’agosto 2019 lo sbarco di 163 migranti.

Processo Open Arms, le altre testimonianze

Durante la giornata verranno ascoltati anche Mauro Di Si e Francisco Gentico, all’epoca dei fatti soccorritori a bordo della nave di Open Arms.

Matteo Salvini ha fatto ritorno a Palermo dopo l’udienza del 9 giugno scorso. Intanto, nelle scorse ore, Open Arms è intervenuta nuovamente in mare per salvare altri migranti.

“Dopo una giornata complicata e 6 operazioni di soccorso coordinate dalle autorità italiane, la Open Arms si dirige verso il porto di Brindisi dove arriverà domenica sera. 300 persone a bordo, molti minori non accompagnati, donne in stato di gravidanza avanzata e 1 bimbo di cinque anni. In mare c’è bisogno dell’aiuto di tutti“, si legge in un post pubblicato sui social.

