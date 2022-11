Progetto Sai, venti profughi in arrivo a Santa Caterina Villarmosa

Il sindaco Ippolito ha annunciato l’inserimento del centro nisseno all’interno del progetto nazionale. Sono stati destinati 300mila euro l’anno per la realizzazione di una Comunità diffusa

SANTA CATERINA VILLARMOSA (CL) – Sono in arrivo importanti novità per la comunità locale, come anticipato nei giorni scorsi dal sindaco Giuseppe Ippolito, il quale ha comunicato a tutta la cittadinanza l’ottenimento di un importante finanziamento statale nell’ambito del progetto Sai per l’accoglienza dei migranti e in particolar modo dei profughi ucraini a seguito della ben nota invasione russa dello scorso febbraio.

Il Sai (Sistema accoglienza e integrazione) è un progetto nazionale che ha come obiettivo l’accoglienza, la tutela e l’integrazione dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria o umanitaria. Il progetto è gestito dall’Anci (Associazione nazionale dei Comuni italiani) e si avvale del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo messo a disposizione dal ministero dell’Interno. A livello territoriale gli Enti locali garantiscono interventi di “accoglienza integrata” che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico.

Il progetto ministeriale ha avuto, a Santa Caterina, un finanziamento di circa 300.250 euro annui per due anni e il piccolo comune nisseno accoglierà presto venti persone di cui si occuperà l’associazione Don Bosco 2000, un’impresa sociale di Piazza Armerina che gestisce nove centri di accoglienza in Sicilia e altre realtà economicamente sostenibili a favore delle fasce deboli. Il Comune accoglierà i profughi in una Comunità diffusa, ovvero in abitazioni singole prese in locazione da privati. Tale scelta è stata presa per creare reale integrazione e per produrre un indotto economico importante anche per la cittadinanza di Santa Caterina e per chi metterà a disposizione i propri immobili, le cui caratteristiche utili sono state elencate sui profili social e sul sito ufficiale del comune di Santa Caterina.

“Siamo molto felici – ha commentato il sindaco Giuseppe Ippolito – di aver ottenuto questo importante finanziamento, che ci consente non soltanto di avere un impatto sulla nostra comunità, ma anche di accogliere individui in difficoltà e dare prova della grande umanità dei nostri cittadini. Il progetto Sai è del territorio che accoglie, per cui anche l’equipe di progetto sarà composta auspicabilmente da giovani professionisti del posto che saranno assunti a breve dalla Cooperativa e di cui vi daremo costantemente notizia”.

“A questo punto – ha poi concluso Ippolito – non ci resta che cominciare dal primo step: la ricerca di appartamenti”.