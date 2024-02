VIDEO e FOTO | La protesta degli agricoltori prosegue: sfilata di trattori sulla Statale 115

Da Racalmuto a Favara: professionisti dell'agricoltura chiedono risposte e aiuti di fronte a una crisi senza precedenti. Ecco le loro richieste.

Da Nord a Sud continuano le proteste degli agricoltori: nella mattinata dell’1 febbraio oltre 50 trattori provenienti da Racalmuto, Canicattì, Naro, Licata, Palma di Montechiaro e Favara (provincia di Agrigento) hanno sfilato dalla Statale 115 per arrivare alla rotonda Giunone lungo la Statale 640 dove si sono radunati.

È stata una protesta pacifica, e non si sono registrati disordini; il traffico è stato controllato dalla Polizia di Stato. Un cartellone con la scritta “Giù le mani dalle nostre terre” e un bara con dei fiori per segnare la morte degli agricoltori.

Protesta degli agricoltori ad Agrigento – foto di Irene Milisenda









La protesta degli agricoltori di Agrigento

“Quello che vogliamo è avere cibo di alta qualità, capire come possiamo produrlo, a un prezzo accessibile a tutti, e che provenga dal nostro territorio. Rispetto al resto del mondo produciamo con standard più elevati, sia in termini di salute che di tutela dei consumatori”, dice uno degli agricoltori.

Le proposte

Tra le richieste al Governo, l’abbattimento delle accise sui carburanti ad uso agricolo; la necessità di stilare con i rappresentanti istituzionali un’agenda comune dei provvedimenti da adottare; l’esigenza di evitare l’introduzione dell’Irpef sui terreni agricoli così come l’obbligo di assicurazione per i mezzi agricoli utilizzati unicamente all’interno delle proprietà private o delle aziende. Inoltre, agricoltori e allevatori ribadiscono l’esigenza di agevolazioni per la tutela delle aree più svantaggiate, così come quella di rinegoziare la Pac per adeguarla alle necessità delle aziende e garantire pagamenti sicuri.

“L’aumento del costo dei concimi, dei carburanti e di tutte le materie prime ci sta uccidendo e ci impedisce di continuare a lavorare senza indebitarci”, continua un altro agricoltore proveniente da Canicattì. “Dobbiamo garantire il lavoro ai nostri figli, l’agricoltura e l’allevamento un’opportunità di lavoro per tutti quei giovani a cui non è garantito un futuro nell’isola, e sono costretti ad abbandonare le campagne ed emigrare.”