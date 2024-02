Se ne discuterà all’indomani dell’approvazione della legge. Ad oggi solo chiacchiere". A dirlo Raffaele Lombardo.

Il tema della reintroduzione delle province in Sicilia continua a far discutere. “Leggo ogni giorno di intese, di accordi, di alleanze e di candidature per i vertici delle province. Sfrenato esercizio della fantasia. Se ne discuterà ritengo all’indomani dell’approvazione della legge. Ad oggi solo chiacchiere”. A dirlo l’ex presidente della regione Raffaele Lombardo.