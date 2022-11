Punta un coltello contro un giovane e si fa consegnare i soldi: 16enne arrestato ad Agrigento

Il minorenne ha puntato un coltello contro un giovane e si è fatto consegnare 60 euro, tutto quello che la vittim aveva in tasca

I carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato, in flagranza di reato, un sedicenne agrigentino. Il ragazzino, puntando un coltello contro un ventiquattrenne, si era fatto consegnare tutti i soldi che il giovane aveva in tasca.

Il sedicenne – stando all’accusa formalizzata a suo carico dai carabinieri – avrebbe puntato un coltello contro un ventiquattrenne e si è fatto consegnare tutti i soldi che la vittima aveva in tasca: circa 60 euro. Arraffati i soldi l’adolescente ha provato ad allontanarsi. Gli è andata male perché i carabinieri del Nor sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo in flagranza di reato. La fattispecie contestata è, naturalmente, quella di rapina. Il ragazzino è stato condotto al carcere minorile di Caltanissetta.